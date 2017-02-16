Налдо считает, что без ван Перси «Фенербахче» было тяжело

Защитник «Краснодара» Налдо подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (1:0). По словам игрока, туркам было тяжело из-за отсутствия Робина ван Перси.

«Важно было победить дома. Надеемся, в гостях сыграем не хуже. Быстрый гол нас не расслабил. Ожидали опасных атак от «Фенербахче», но все оказалось не так страшно. Без ван Перси гостям было тяжело. Но соперник все равно остается сильным», – сказал бразилец.

Ответная встреча состоится 22 февраля в Турции.