Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витиньо: «С удовольствием провел тренировку. Боли больше нет»

    Нападающий ЦСКА Витиньо вернулся в общую группу команды на сборе в Испании. Напомним, ранее футболист пропустил несколько занятий из-за повреждения.

    «Я так рад, что наконец вернулся на поле. Неприятных ощущений, боли больше нет. С удовольствием провел сегодняшнюю тренировку, настроение просто отличное. Очень ждал, когда можно будет работать с мячом, восстанавливался, и вот этот день наступил. Надеюсь, совсем скоро смогу показать тренерам, на что я способен. Для этого нужно интенсивно тренироваться, чтобы сравняться в физических кондициях с остальными ребятами», – сказал бразилец.

    Витиньо выступал на правах аренды в «Интернасьонале» и вернулся в ЦСКА зимой 2017 года.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 18 февраля 2017, 01:53

      ну как бы зеня на горизонте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 18 февраля 2017, 01:22

      будем надеяться, что повзрослел и решил поиграть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 17 февраля 2017, 10:59

      Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 17 февраля 2017, 09:56

      Давно пора, уже надо играть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 февраля 2017, 22:27

      Витиньо повзрасл и должен показать добротный футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 16 февраля 2017, 20:54

      Удачи. Покажи что нибудь толковое.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11