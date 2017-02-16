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  • Витиньо: «С удовольствием провел тренировку. Боли больше нет»

Витиньо: «С удовольствием провел тренировку. Боли больше нет»

16 февраля 2017, 20:26
6

Нападающий ЦСКА Витиньо вернулся в общую группу команды на сборе в Испании. Напомним, ранее футболист пропустил несколько занятий из-за повреждения.

«Я так рад, что наконец вернулся на поле. Неприятных ощущений, боли больше нет. С удовольствием провел сегодняшнюю тренировку, настроение просто отличное. Очень ждал, когда можно будет работать с мячом, восстанавливался, и вот этот день наступил. Надеюсь, совсем скоро смогу показать тренерам, на что я способен. Для этого нужно интенсивно тренироваться, чтобы сравняться в физических кондициях с остальными ребятами», – сказал бразилец.

Витиньо выступал на правах аренды в «Интернасьонале» и вернулся в ЦСКА зимой 2017 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (6)
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Kano
1487267675
Удачи. Покажи что нибудь толковое.
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prtcs
1487273228
Витиньо повзрасл и должен показать добротный футбол.
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Obi Wan
1487314611
Давно пора, уже надо играть.
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lex_ex
1487318348
Удачи!
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vovan55
1487370153
будем надеяться, что повзрослел и решил поиграть...
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himik2-62
1487372016
ну как бы зеня на горизонте
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