Витиньо: «С удовольствием провел тренировку. Боли больше нет»

Нападающий ЦСКА Витиньо вернулся в общую группу команды на сборе в Испании. Напомним, ранее футболист пропустил несколько занятий из-за повреждения.

«Я так рад, что наконец вернулся на поле. Неприятных ощущений, боли больше нет. С удовольствием провел сегодняшнюю тренировку, настроение просто отличное. Очень ждал, когда можно будет работать с мячом, восстанавливался, и вот этот день наступил. Надеюсь, совсем скоро смогу показать тренерам, на что я способен. Для этого нужно интенсивно тренироваться, чтобы сравняться в физических кондициях с остальными ребятами», – сказал бразилец.

Витиньо выступал на правах аренды в «Интернасьонале» и вернулся в ЦСКА зимой 2017 года.