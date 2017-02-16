У «Урала» больше нет претензий к Скрипченко из-за разрыва контракта

Руководство «Урала» больше не имеет претензий к бывшему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко по задолженности за досрочное расторжение контакта.

«У нас больше нет претензий к тренеру. Расплатился ли он? Я уже все сказал», – заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

Напомним, что Скрипченко подал в отставку после поражения в матче 12-го тура российской премьер-лиги от «Терека» (1:4). Через пару дней белорусский специалист возглавил «Крылья Советов». После этого «Урал» подал к специалисту иск в палату по разрешению споров РФС, и тот его удовлетворил. Ранее сообщалось, что тренер должен был выплатить клубу 4,5 миллиона рублей.