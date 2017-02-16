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    Боатенг готов стать капитаном «Баварии»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг готов стать капитаном команды после завершения своей карьеры Филиппом Ламом.

    «Если бы меня спросили, соглашусь ли я стать капитаном «Баварии», то я бы не смог ответить отказом. Но этот вопрос не следует обсуждать до конца сезона из уважения к Ламу. Зато летом можно будет вернуться к обсуждению этой темы», – приводит слова Боатенга ZDF.

    Напомним, Лам объявил, что по окончании сезона он готов будет завершить свою профессиональную карьеру футболиста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 16 февраля 2017, 13:39

      Нойера надо ставить

      0
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      Рейтинг: +2724

      BlackMurder 16 февраля 2017, 11:49

      Хумельса надо ставить, боатенг косячит

      1
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