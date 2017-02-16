Боатенг готов стать капитаном «Баварии»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг готов стать капитаном команды после завершения своей карьеры Филиппом Ламом.

«Если бы меня спросили, соглашусь ли я стать капитаном «Баварии», то я бы не смог ответить отказом. Но этот вопрос не следует обсуждать до конца сезона из уважения к Ламу. Зато летом можно будет вернуться к обсуждению этой темы», – приводит слова Боатенга ZDF.

Напомним, Лам объявил, что по окончании сезона он готов будет завершить свою профессиональную карьеру футболиста.