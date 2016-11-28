Лам может завершить карьеру по окончании сезона и стать спортивным директором «Баварии»

Капитан «Баварии» Филипп Лам ближайшим летом может быть назначен на должность спортивного директора мюнхенского клуба, передает Abendzeitung Munchen. Данный пост остается вакантным после ухода Маттиаса Заммера. Такое развитие событий возможно, если 33-летний футболист решит завершить карьеру в 2017 году.

Кроме Лама мюнхенцы рассматривают спортивного директора менхенгладбахской «Боруссии» Макса Эберля.

Отметим, что контракт игрока рассчитан до лета 2018 года.