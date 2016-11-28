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    Лам может завершить карьеру по окончании сезона и стать спортивным директором «Баварии»

    Капитан «Баварии» Филипп Лам ближайшим летом может быть назначен на должность спортивного директора мюнхенского клуба, передает Abendzeitung Munchen. Данный пост остается вакантным после ухода Маттиаса Заммера. Такое развитие событий возможно, если 33-летний футболист решит завершить карьеру в 2017 году.

    Кроме Лама мюнхенцы рассматривают спортивного директора менхенгладбахской «Боруссии» Макса Эберля.

    Отметим, что контракт игрока рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 30 ноября 2016, 16:50

      Буду рад, если Филипп займёт эту должность. Воспитанник академии Баварии, выигравший с ней все возможные титулы - нет и не может быть лучшей кандидатуры!

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