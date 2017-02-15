«Зенит» ведет переговоры с Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб клуба

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что руководство петербургского клуба ведет переговоры с экс-полузащитником сине-бело-голубых Анатолием Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб команды. Ранее 37-летний футболист объявил о завершении карьеры.

– Семак – большая потеря для тренерского штаба? Правда, что «Зенит» вел переговоры с Анатолием Тимощуком?

– Я разговаривал с Сергеем перед уходом в «Уфу». Думаю, он набрал достаточно опыта и багажа, который пришла пора передавать ему уже другим. Поэтому пожелал ему удачи. Что касается второго вопроса, то есть разговоры между Тимощуком и руководством «Зенита», чтобы он вошел в тренерский штаб команды, – сказал Луческу на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

Напомним, Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год. Последним клубом украинца был «Кайрат», который он покинул минувшей осенью.