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    «Зенит» ведет переговоры с Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб клуба

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что руководство петербургского клуба ведет переговоры с экс-полузащитником сине-бело-голубых Анатолием Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб команды. Ранее 37-летний футболист объявил о завершении карьеры.

    – Семак – большая потеря для тренерского штаба? Правда, что «Зенит» вел переговоры с Анатолием Тимощуком?

    – Я разговаривал с Сергеем перед уходом в «Уфу». Думаю, он набрал достаточно опыта и багажа, который пришла пора передавать ему уже другим. Поэтому пожелал ему удачи. Что касается второго вопроса, то есть разговоры между Тимощуком и руководством «Зенита», чтобы он вошел в тренерский штаб команды, – сказал Луческу на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

    Напомним, Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год. Последним клубом украинца был «Кайрат», который он покинул минувшей осенью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 21:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 16 февраля 2017, 07:44

      найхуй этот бандерлог нужен,пусть покрышки жгёт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 00:47

      Надо Сашу Кержакова вводить, а не майданника! Или Костю.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 февраля 2017, 00:06

      давай ТОЛИК возвращайся

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 15 февраля 2017, 22:10

      Кержакова готовьте а не хохла

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 15 февраля 2017, 21:56

      А почему не Зырянова, к примеру.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Viktor781 15 февраля 2017, 22:03

      Безусловно Костя не хуже. А Тимощук не скрытый бандеровц случайно?

      -1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kanav67 15 февраля 2017, 22:15

      Он с Зап. Украины и как то заявлял, что за Зенит ему играть, вобщем неудобно. Поиграл за копейки в Кайрате. Теперь видимо удобно стало. А Зырянов, по моему более достойный, как игрок и как человек.

      -2
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