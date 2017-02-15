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  • «Зенит» ведет переговоры с Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб клуба

«Зенит» ведет переговоры с Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб клуба

15 февраля 2017, 21:35
8

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что руководство петербургского клуба ведет переговоры с экс-полузащитником сине-бело-голубых Анатолием Тимощуком о вхождении украинца в тренерский штаб команды. Ранее 37-летний футболист объявил о завершении карьеры.

– Семак – большая потеря для тренерского штаба? Правда, что «Зенит» вел переговоры с Анатолием Тимощуком?

– Я разговаривал с Сергеем перед уходом в «Уфу». Думаю, он набрал достаточно опыта и багажа, который пришла пора передавать ему уже другим. Поэтому пожелал ему удачи. Что касается второго вопроса, то есть разговоры между Тимощуком и руководством «Зенита», чтобы он вошел в тренерский штаб команды, – сказал Луческу на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

Напомним, Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год. Последним клубом украинца был «Кайрат», который он покинул минувшей осенью.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Луческу Мирча
Комментарии (8)
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Viktor781
1487185015
А почему не Зырянова, к примеру.
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nik55
1487185809
Кержакова готовьте а не хохла
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СОКОЛ САРАТОВ
1487192813
давай ТОЛИК возвращайся
Ответить
paracetamol
1487195260
Надо Сашу Кержакова вводить, а не майданника! Или Костю.
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Каратель помойников
1487220272
найхуй этот бандерлог нужен,пусть покрышки жгёт
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