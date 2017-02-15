Иванович: «Мы смотрели три последние игры «Андерлехта». Надеюсь, у «Зенита» все получится»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта», а также заявил, что готов сыграть как в центре обороны, так и на фланге.

– На сборах вы играли центрального и правого защитников. Где ждать вас завтра?

– Это прерогатива тренера. Могу сказать, что в «Зените» попробовал обе позиции, и сделал, все чтобы адаптироваться к команде. Завтра, надеюсь, нас ждет хорошая игра.

– Как оцениваете соперника?

– Мы смотрели три последние игры «Андерлехта». Серьезная атакующая команда, много футболистов которые умеют играть один в один. Есть хорошие, забивные нападающие – надо обратить на это внимание. Мы пока не играли официальные матчи, но команда долго работала вместе. Надеюсь, все у нас получится.

Встреча состоится в Бельгии 16 февраля. Начало игры в 23:05 по московскому времени.