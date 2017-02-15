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    Иванович: «Мы смотрели три последние игры «Андерлехта». Надеюсь, у «Зенита» все получится»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта», а также заявил, что готов сыграть как в центре обороны, так и на фланге.

    – На сборах вы играли центрального и правого защитников. Где ждать вас завтра?

    – Это прерогатива тренера. Могу сказать, что в «Зените» попробовал обе позиции, и сделал, все чтобы адаптироваться к команде. Завтра, надеюсь, нас ждет хорошая игра.

    – Как оцениваете соперника?

    – Мы смотрели три последние игры «Андерлехта». Серьезная атакующая команда, много футболистов которые умеют играть один в один. Есть хорошие, забивные нападающие – надо обратить на это внимание. Мы пока не играли официальные матчи, но команда долго работала вместе. Надеюсь, все у нас получится.

    Встреча состоится в Бельгии 16 февраля. Начало игры в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2017 21:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 09:04

      Надеемся,что у всех наших клубов получится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 16 февраля 2017, 00:38

      Ну а как мы надеемся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 23:02

      А мы не надеемся, а знаем!

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 15 февраля 2017, 22:02

      Надо решать всё в первой встрече. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 февраля 2017, 21:44

      Удачи Зениту и всем нашим клубам!!!

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