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  • Иванович: «Мы смотрели три последние игры «Андерлехта». Надеюсь, у «Зенита» все получится»

Иванович: «Мы смотрели три последние игры «Андерлехта». Надеюсь, у «Зенита» все получится»

15 февраля 2017, 21:28
6

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта», а также заявил, что готов сыграть как в центре обороны, так и на фланге.

– На сборах вы играли центрального и правого защитников. Где ждать вас завтра?

– Это прерогатива тренера. Могу сказать, что в «Зените» попробовал обе позиции, и сделал, все чтобы адаптироваться к команде. Завтра, надеюсь, нас ждет хорошая игра.

– Как оцениваете соперника?

– Мы смотрели три последние игры «Андерлехта». Серьезная атакующая команда, много футболистов которые умеют играть один в один. Есть хорошие, забивные нападающие – надо обратить на это внимание. Мы пока не играли официальные матчи, но команда долго работала вместе. Надеюсь, все у нас получится.

Встреча состоится в Бельгии 16 февраля. Начало игры в 23:05 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Андерлехт Иванович Бранислав
Комментарии (6)
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ЖОРРО
1487184282
Удачи Зениту и всем нашим клубам!!!
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Viktor781
1487185346
Надо решать всё в первой встрече. Удачи!
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paracetamol
1487188930
А мы не надеемся, а знаем!
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polt
1487194732
Ну а как мы надеемся...
Ответить
АЛЕКС 58
1487225044
Надеемся,что у всех наших клубов получится!
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