Луческу: «Ломбертс? За два дня до закрытия трансферного окна он бы не смог уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» поделился мнением о перспективах защитника Николаса Ломбертса в петербургском клубе. Ранее сообщалось, что бельгийский футболист покинет стан сине-бело-голубых во время летнего трансферного окна.

– Хотели бы вы отпустить Ломбертса из «Зенита»?

– Дело не в том, хотел я его держать в «Зените» или нет. Но за два дня до конца трансферного окна он бы не смог уйти. Ему сложно было бы найти замену, потому что он левша. Я знаю, что он опытный и хороший игрок. Надеюсь, мы увидим его в лучших кондициях в ближайшем будущем, – заявил Луческу на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Ломбертс провел за «Зенит» в Лиге Европы пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.