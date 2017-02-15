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    Луческу: «Ломбертс? За два дня до закрытия трансферного окна он бы не смог уйти из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» поделился мнением о перспективах защитника Николаса Ломбертса в петербургском клубе. Ранее сообщалось, что бельгийский футболист покинет стан сине-бело-голубых во время летнего трансферного окна.

    – Хотели бы вы отпустить Ломбертса из «Зенита»?

    – Дело не в том, хотел я его держать в «Зените» или нет. Но за два дня до конца трансферного окна он бы не смог уйти. Ему сложно было бы найти замену, потому что он левша. Я знаю, что он опытный и хороший игрок. Надеюсь, мы увидим его в лучших кондициях в ближайшем будущем, – заявил Луческу на пресс-конференции.

    В нынешнем сезоне Ломбертс провел за «Зенит» в Лиге Европы пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 21:24
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