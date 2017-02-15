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  • Нойштедтер рассматривает матч с «Краснодаром» как возможность показать себя Черчесову

Нойштедтер рассматривает матч с «Краснодаром» как возможность показать себя Черчесову

15 февраля 2017, 19:07
3

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от матча 1/16 Лиги Европы против «Краснодара», а также высказал мнение о своих перспективах в сборной России.

– Мы прошли группу, очень довольны результатами в ней. Мы готовы играть с «Краснодаром». Я знаю пару игроков соперника благодаря сборной. Мы просматривали видео с играми «Краснодара» и знаем, как они будут играть. Главное, нам надо найти баланс между атакой и обороной. У нас есть две игры, и нам надо хорошо их провести.

– Рассматриваете ли матч с «Краснодаром» как возможность показать себя тренерскому штабу сборной России?

– Конечно, я очень рад, что буду играть. Самое важное, помочь команде, чтобы у нас был хороший результат. Конечно, я хочу себя показать не только России и тренеру сборной, но и своему тренеру, Дику Адвокату, чтобы он понимал – я готов играть.

– Как давно вы беседовали с Черчесовым?

– Мы разговаривали до новогодних праздников. Я сам понимаю свою ситуацию в клубе и сборной. Я понимаю, что мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызвал, и для меня в матче с «Краснодаром» будет шанс показать себя в том числе и Черчесову.

– Как вы оцениваете уровень конкуренции на вашей позиции в сборной России?

– Я видел матчи и думаю, что тренер пробует много игроков, поскольку это необходимость перед Кубком Конфедераций, ведь сборная играет только в товарищеских матчах. Это нормально, что тренер хочет их просмотреть. Я сам знаю, что мне надо делать, а тренер будет решать сам.

– Что вы знаете о футбольном клубе «Краснодар»? Как вам город и стадион?

– Город не видел. Стадион, конечно, как нам сказали, лучший в мире, так и оказалось. Команда у них очень хорошая, Смолов в прекрасном состоянии, много забивает. Мы знаем, как нам надо играть. Мы будем выполнять установку тренера, чтобы добиться победы.

Напомним, встреча состоится 16 февраля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Фенербахче Краснодар Россия Нойштедтер Роман Адвокат Дик Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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STAFOR13
1487177692
даже если бы играл в основе в Турецкой лиге ненужен, а так ещё и под конец тайма его выпускают играть, надо было в Рубин идти больше шансов из за паспорта было, а так уже стух...
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bolela_16
1487224263
отработанный материал...
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Argon
1487268440
Лучше б не выходил. Федя на нем крест поставил.
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