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    Джан: «Клопп выработал в нас положительный настрой»

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился впечатлениями от работы с главным тренером Юргеном Клоппом в последнее время.

    «Клопп — очень позитивный человек, который пытается мотивировать команду и выработал в нас положительный настрой. Игроки верят в успех и мыслят в позитивном ключе. Мы идем на пятом месте в лиге, отставая на одно очко от четвертого, что не так плохо в такой сильной лиге», — считает немецкий полузащитник.

    В 25-м туре английской Премьер-лиги красные переиграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0, прервав безвыигрышную серию из пяти матчей.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    15.02.2017 12:48
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