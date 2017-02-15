Джан: «Клопп выработал в нас положительный настрой»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился впечатлениями от работы с главным тренером Юргеном Клоппом в последнее время.

«Клопп — очень позитивный человек, который пытается мотивировать команду и выработал в нас положительный настрой. Игроки верят в успех и мыслят в позитивном ключе. Мы идем на пятом месте в лиге, отставая на одно очко от четвертого, что не так плохо в такой сильной лиге», — считает немецкий полузащитник.

В 25-м туре английской Премьер-лиги красные переиграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0, прервав безвыигрышную серию из пяти матчей.