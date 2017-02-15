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  • Комбаров: «Нагрузки у Карреры просто огромные. Иногда еле до кровати доходишь»

Комбаров: «Нагрузки у Карреры просто огромные. Иногда еле до кровати доходишь»

15 февраля 2017, 12:33
22

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о тренировках под руководством главного тренера Массимо Карреры.

«Мы тактические упражнения делаем в очень медленном темпе – там происходят перестроения, все повторяется, закрепляется. Вот это можно назвать «водит за руку»? Наверное, да, но прямого контакта нет. Потом все это оттачивается в динамике, мы понимаем, кому куда бежать, кого где страховать. Есть уверенность.

Нагрузки у Карреры просто огромные: и на первом сборе, и сейчас. Иногда, как в детстве, еле до кровати доходишь. Мы бегаем разные отрезки, которые с другими тренерами не использовались. Надеюсь, все это пойдет в плюс», — сказал 30-летний футболист.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016-го года. После первого круга чемпионата России московский клуб лидирует в чемпионской гонке.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (22)
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oyabun
1487151634
Интересно, а какого ж... тогда в матче с Рубином, казанцы явно перебегали вас? Выглядели свежее, быстрее, в общем были в явно лучшей физической форме. Да и в плане тактики в действиях игроков Рубина очень хорошо просматривались определенные наработанные тактические схемы, была мысль, которая выражалась в массе острых атак и забитых голах. В то время как в действиях спартаковцев этой мысли было неудовлетворительно мало.
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and4ever86
1487151758
Бревно заставляют бегать...за те деньги, что платят этим бездарям, он должен бегать даже ночью. Один хрен научиться играть в футбол им не светит, пусть хоть бегают быстрее всех.
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aurora5858
1487151785
одна надежда -потом побегут
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Спартач_навсегда
1487151981
правильно,чтобы чемпионат достойно закончить!!!!
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RedGreenHooligan
1487153337
Комбаров: «Нагрузки у Карреры просто огромные. Иногда еле до репортеров доползаешь, что бы интервью дать»
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Диктор
1487153867
Верим в вас,и все это пригодится во время весеннего розыгрыша.
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mialkov
1487160219
Ничего-ничего, терпите! Пословица к месту: тяжело в учении, легко в бою. Ждем от вас красивого и умного футбола во второй части чемпа!
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Клим Чугункин.
1487160491
До кровати Карреры???
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Каратель помойников
1487220592
а что за нагрузки говорить,давайте работайте и будет результат...у шахтёров нагрузки куда больше,а получают в разы меньше...работай Дима,ждём хорошей игры,а Массимо респект за то что заставил вас
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serppion
1487243576
Усталость - это еще не гарантия результата.
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