Комбаров: «Нагрузки у Карреры просто огромные. Иногда еле до кровати доходишь»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о тренировках под руководством главного тренера Массимо Карреры.

«Мы тактические упражнения делаем в очень медленном темпе – там происходят перестроения, все повторяется, закрепляется. Вот это можно назвать «водит за руку»? Наверное, да, но прямого контакта нет. Потом все это оттачивается в динамике, мы понимаем, кому куда бежать, кого где страховать. Есть уверенность.

Нагрузки у Карреры просто огромные: и на первом сборе, и сейчас. Иногда, как в детстве, еле до кровати доходишь. Мы бегаем разные отрезки, которые с другими тренерами не использовались. Надеюсь, все это пойдет в плюс», — сказал 30-летний футболист.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016-го года. После первого круга чемпионата России московский клуб лидирует в чемпионской гонке.