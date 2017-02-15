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    Комбаров: «Нагрузки у Карреры просто огромные. Иногда еле до кровати доходишь»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о тренировках под руководством главного тренера Массимо Карреры.

    «Мы тактические упражнения делаем в очень медленном темпе – там происходят перестроения, все повторяется, закрепляется. Вот это можно назвать «водит за руку»? Наверное, да, но прямого контакта нет. Потом все это оттачивается в динамике, мы понимаем, кому куда бежать, кого где страховать. Есть уверенность.

    Нагрузки у Карреры просто огромные: и на первом сборе, и сейчас. Иногда, как в детстве, еле до кровати доходишь. Мы бегаем разные отрезки, которые с другими тренерами не использовались. Надеюсь, все это пойдет в плюс», — сказал 30-летний футболист.

    Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016-го года. После первого круга чемпионата России московский клуб лидирует в чемпионской гонке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2017 12:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 февраля 2017, 14:12

      Усталость - это еще не гарантия результата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5177

      Каратель 16 февраля 2017, 07:49

      а что за нагрузки говорить,давайте работайте и будет результат...у шахтёров нагрузки куда больше,а получают в разы меньше...работай Дима,ждём хорошей игры,а Массимо респект за то что заставил вас

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 15 февраля 2017, 23:37

      Тактика - это хорошо. Хоть толково играть будут.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 15 февраля 2017, 17:23

      иногда еле до спорт зала доходишь)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 15 февраля 2017, 15:08

      До кровати Карреры???

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 февраля 2017, 15:03

      Ничего-ничего, терпите! Пословица к месту: тяжело в учении, легко в бою. Ждем от вас красивого и умного футбола во второй части чемпа!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 февраля 2017, 13:17

      Верим в вас,и все это пригодится во время весеннего розыгрыша.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 15 февраля 2017, 13:08

      Комбаров: «Нагрузки у Карреры просто огромные. Иногда еле до репортеров доползаешь, что бы интервью дать»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 15 февраля 2017, 12:46

      правильно,чтобы чемпионат достойно закончить!!!!

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Спартач_навсегда 15 февраля 2017, 12:59

      ... на 6 или 7 месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > vladimir-7 15 февраля 2017, 13:05

      на 6-7 место попадете скорее вы ,чем мы,верните свою лаве еще,а то он там плачет и готов за бесплатный стог сена и свободное место в конюшне играть,возвращайте)

      7
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 февраля 2017, 12:43

      одна надежда -потом побегут

      2
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