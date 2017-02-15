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    Гусев не потянул темп игры клуба третьего испанского дивизиона

    Президент «Марбельи» Александр Гринберг рассказал о том, что четыре года назад в команде мог оказаться Ролан Гусев. Но бывший полузащитник ЦСКА признался, что не готов к темпу, который показывает команда третьего испанского дивизиона.

    «Еще четыре года назад мы с Роланом рассматривали такой вариант. Гусев пришел на нашу игру, увидел – честно вам говорю! – очень крепкий уровень. Крайне высокий темп. Потом сказал: «Наверное, я чисто физически не потяну…»

    Но главное – большая проблема с документами. Россияне бы здесь выступали! Но одно лишь оформление документов – 3 – 4 месяца. Разрешение на работу. Рабочая виза – сложная штука. Несколько раз хотели пригласить людей из России – но не попадали в «окна» с заявками. Если бы могли заявлять за неделю – да половина моей команды состояла бы из российских футболистов!» – рассказал Гринберг.

    Напомним, что Ролан Гусев завершил свою профессиональную карьеру в 2011 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2017 06:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22

      Wishmaster 7 15 февраля 2017, 11:19

      я уже и забыл что такой игрок вообще существовал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 февраля 2017, 11:09

      Ролан достойно играл в российском футболе. В настоящее время его можно увидеть и услышать с деловыми предложениями по развитию нашего футбола.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 15 февраля 2017, 10:04

      Ролану Гусеву респект и уважуха! а в статье интересная нестыковка - Ролан закончил карьеру в 2011, а разговор о Марбелье состоялся 5 лет назад, то есть, в 2012 )))

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 09:00

      Известный костолом. Потому и не оформили спэниши.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 15 февраля 2017, 08:59

      программа-чтобы помнили.это про гусева.

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 15 февраля 2017, 08:50

      Что старпер Гусев - половина действующих отечественых игроков премьерки вряд ли потянет уровень даже вторых-третьих лиг топ-чемпионатов...

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 февраля 2017, 08:46

      Что россияне только и годятся для 3 дивизиона испанского чемпионата? Похоже на правду, так же как и вся экономика России-3 дивизион.

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      Рейтинг: +160

      Varnes 15 февраля 2017, 08:25

      Спорно... Видимо Гусев так сказал чтобы не обижать собственника.

      1
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      Рейтинг: +130

      Бульба 15 февраля 2017, 07:17

      Старый

      -1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 15 февраля 2017, 07:12

      Бред какой-то.

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