Гусев не потянул темп игры клуба третьего испанского дивизиона

Президент «Марбельи» Александр Гринберг рассказал о том, что четыре года назад в команде мог оказаться Ролан Гусев. Но бывший полузащитник ЦСКА признался, что не готов к темпу, который показывает команда третьего испанского дивизиона.

«Еще четыре года назад мы с Роланом рассматривали такой вариант. Гусев пришел на нашу игру, увидел – честно вам говорю! – очень крепкий уровень. Крайне высокий темп. Потом сказал: «Наверное, я чисто физически не потяну…»

Но главное – большая проблема с документами. Россияне бы здесь выступали! Но одно лишь оформление документов – 3 – 4 месяца. Разрешение на работу. Рабочая виза – сложная штука. Несколько раз хотели пригласить людей из России – но не попадали в «окна» с заявками. Если бы могли заявлять за неделю – да половина моей команды состояла бы из российских футболистов!» – рассказал Гринберг.

Напомним, что Ролан Гусев завершил свою профессиональную карьеру в 2011 году.