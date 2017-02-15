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  • Гусев не потянул темп игры клуба третьего испанского дивизиона

Гусев не потянул темп игры клуба третьего испанского дивизиона

15 февраля 2017, 06:03
11

Президент «Марбельи» Александр Гринберг рассказал о том, что четыре года назад в команде мог оказаться Ролан Гусев. Но бывший полузащитник ЦСКА признался, что не готов к темпу, который показывает команда третьего испанского дивизиона.

«Еще четыре года назад мы с Роланом рассматривали такой вариант. Гусев пришел на нашу игру, увидел – честно вам говорю! – очень крепкий уровень. Крайне высокий темп. Потом сказал: «Наверное, я чисто физически не потяну…»

Но главное – большая проблема с документами. Россияне бы здесь выступали! Но одно лишь оформление документов – 3 – 4 месяца. Разрешение на работу. Рабочая виза – сложная штука. Несколько раз хотели пригласить людей из России – но не попадали в «окна» с заявками. Если бы могли заявлять за неделю – да половина моей команды состояла бы из российских футболистов!» – рассказал Гринберг.

Напомним, что Ролан Гусев завершил свою профессиональную карьеру в 2011 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Марбелья ЦСКА Гусев Ролан
Комментарии (11)
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maior-60
1487131946
Бред какой-то.
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Бульба
1487132232
Старый
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Varnes
1487136343
Спорно... Видимо Гусев так сказал чтобы не обижать собственника.
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kykyi
1487137581
Что россияне только и годятся для 3 дивизиона испанского чемпионата? Похоже на правду, так же как и вся экономика России-3 дивизион.
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KWN37
1487137837
Что старпер Гусев - половина действующих отечественых игроков премьерки вряд ли потянет уровень даже вторых-третьих лиг топ-чемпионатов...
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nikita08
1487138340
программа-чтобы помнили.это про гусева.
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paracetamol
1487138405
Известный костолом. Потому и не оформили спэниши.
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alp
1487142296
Ролану Гусеву респект и уважуха! а в статье интересная нестыковка - Ролан закончил карьеру в 2011, а разговор о Марбелье состоялся 5 лет назад, то есть, в 2012 )))
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prtcs
1487146162
Ролан достойно играл в российском футболе. В настоящее время его можно увидеть и услышать с деловыми предложениями по развитию нашего футбола.
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Wishmaster 7
1487146753
я уже и забыл что такой игрок вообще существовал
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