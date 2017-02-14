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    Нойер: «Перехожу ли я в «Манчестер Сити»? У Гвардиолы есть мой номер, но он мне не звонил»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Манчестер Сити». По его словам, никто из руководства английского клуба не контактировал с ним.

    «Перехожу ли я в «Манчестер Сити»? Никаких контактов со мной не было. У Хосепа Гвардиолы есть мой номер, но он не звонил мне. Я счастлив в «Баварии», – сказал Нойер.

    Напомним, Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В нынешнем сезоне 30-летний немец провел за мюнхенский клуб в Бундеслиге 20 матчей, в которых пропустил 11 голов.

    Контракт вратаря с командой рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость Нойера составляет 45 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    14.02.2017 21:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 15 февраля 2017, 19:01

      МС подошел бы Лено из Байера. Молодой перспективный и контракт, вроде, летом заканчивается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 февраля 2017, 22:21

      нет

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 14 февраля 2017, 22:02

      Бавария без Нойера-это не Бавария

      0
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