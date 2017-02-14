Нойер: «Перехожу ли я в «Манчестер Сити»? У Гвардиолы есть мой номер, но он мне не звонил»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Манчестер Сити». По его словам, никто из руководства английского клуба не контактировал с ним.

«Перехожу ли я в «Манчестер Сити»? Никаких контактов со мной не было. У Хосепа Гвардиолы есть мой номер, но он не звонил мне. Я счастлив в «Баварии», – сказал Нойер.

Напомним, Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В нынешнем сезоне 30-летний немец провел за мюнхенский клуб в Бундеслиге 20 матчей, в которых пропустил 11 голов.

Контракт вратаря с командой рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость Нойера составляет 45 миллионов евро.