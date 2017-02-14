Гвардиола: «Сане? Думаю, у нас отличный футболист на ближайшие годы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о спортивной форме Лероя Сане. По мнению специалиста, игрок начал полностью раскрываться.

«Лерой, когда только приехал к нам, был несколько испуган. Но теперь он нам показал много вещей из своего таланта. Ему всего 20 лет. Думаю, у нас отличный футболист на ближайшие годы», – заявил Гвардиола.

В текущем сезоне 21-летний немецкий хавбек провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.