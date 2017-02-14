Источник: Гьембер перешел из «Пескары» в «Терек»

Защитник «Пескары» Норберт Гьембер продолжит карьеру в России. Футболист ближайшие полгода проведет в аренде у «Терека». Как утверждается, клубы уже согласовали все условия сделки и обменялись необходимой документацией. 24-летний словак может дебютировать за клуб РФПЛ уже в пятницу в контрольном матче с «Удинезе».

Сумма сделки не сообщается, однако, по данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 1 миллион евро. Дьомбер в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 10 матчей.