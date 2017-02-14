Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Гьембер перешел из «Пескары» в «Терек»

    Защитник «Пескары» Норберт Гьембер продолжит карьеру в России. Футболист ближайшие полгода проведет в аренде у «Терека». Как утверждается, клубы уже согласовали все условия сделки и обменялись необходимой документацией. 24-летний словак может дебютировать за клуб РФПЛ уже в пятницу в контрольном матче с «Удинезе».

    Сумма сделки не сообщается, однако, по данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 1 миллион евро. Дьомбер в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 10 матчей.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2017 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 14 февраля 2017, 20:00

      Защитник «Пескары» Норберт Гьембер продолжит карьеру в России
      Дьомбер в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 10 матчей.

      Здесь в чем-то подвох...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram 14 февраля 2017, 16:51

      да...а когда игра в Роме...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 14 февраля 2017, 16:50

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2017, 15:31

      Ну скажите мне для чего брать лавочника из последней команды Италии??? Неужели он сильней наших ребят???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      terek-rizvan > Сильвербой 14 февраля 2017, 18:02

      Да не спишите с вывод увидишь как Терек заиграть и поволе Аллаха мы попадём на Евро Кубки !!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11