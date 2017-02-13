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    Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Рубину», пропустив четыре мяча

    «Рубин» и «Спартак» провели товарищеский матч в Испании, где обе команды сейчас находятся на сборах.

    Победу одержали казанцы, огорчив красно-белых целых четыре раза. Примечательно, что «Спартак» открыл счет, благодаря голу Луиса Адриано уже на 12-й минуте, однако до конца первого тайма пропустил дважды от Карадениза и М’Вила.

    Во второй половине встречи Санчес на 51-й минуте забил третий гол, на который спартаковцы ответили точным выстрелом Попова. А в самом конце поединка Канунников реализовал пенальти, установив окончательный счет.

    Товарищеский матч

    Рубин – Спартак – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Адриано, 12; 1:1 – Карадениз, 25; 2:1 – М’Вила, 43; 3:1 – Санчес, 51; 3:2 – Попов, 64; 4:2 – Канунников, 90 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 18:12
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 14 февраля 2017, 07:02

      активно повылазили всякие скунсы-прихлебатели,ну что же ликуйте сучата. вторая часть чр всё расставит на свои места

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 14 февраля 2017, 06:41

      Просто расслабились!Готовились давать после матчевое интервью . Капитан готов на 80%,значит,всё в порядке!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 13 февраля 2017, 21:42

      Ну Спартак же был под нагрузками, он готовится у чемпионству.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 февраля 2017, 21:25

      Ну все, Рубин чемпион. Ага))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > bset 14 февраля 2017, 11:34

      ...хотелось бы,но к сожалению не в этом сезоне. РУБИН так держать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 13 февраля 2017, 21:21

      это приятная новость

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 февраля 2017, 20:56

      Рубин вырос в моих глазах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sancool1 13 февраля 2017, 20:50

      Приятно читать))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 13 февраля 2017, 20:45

      Всё нормально, приземлять полезно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 13 февраля 2017, 20:39

      даже в товарняках когда Спартак,но всё равно залазяют тормоза и хамят. дро.ите в тишине.

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 13 февраля 2017, 20:21

      Главное, чтобы спартаковцы не брали в голову. Пусть им будет все пох. До конца сезона.

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > Бриг 13 февраля 2017, 21:33

      Пусть в рот берут

      -1
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      Рейтинг: +24

      seawave > zadira56 14 февраля 2017, 00:27

      Именно! Нахватывают пусть за щеку!)

      -1
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