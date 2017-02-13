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  • Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Рубину», пропустив четыре мяча

Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Рубину», пропустив четыре мяча

13 февраля 2017, 18:12
54

«Рубин» и «Спартак» провели товарищеский матч в Испании, где обе команды сейчас находятся на сборах.

Победу одержали казанцы, огорчив красно-белых целых четыре раза. Примечательно, что «Спартак» открыл счет, благодаря голу Луиса Адриано уже на 12-й минуте, однако до конца первого тайма пропустил дважды от Карадениза и М’Вила.

Во второй половине встречи Санчес на 51-й минуте забил третий гол, на который спартаковцы ответили точным выстрелом Попова. А в самом конце поединка Канунников реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Товарищеский матч

Рубин – Спартак – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Адриано, 12; 1:1 – Карадениз, 25; 2:1 – М’Вила, 43; 3:1 – Санчес, 51; 3:2 – Попов, 64; 4:2 – Канунников, 90 (с пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (54)
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Genchik92
1486999696
всего лишь товарняк
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4agaaa
1486999874
Очень уж лениво играли обе команды не смотря на счёт! Бокетти, Кутепову , и Ещенко 2ку за такую игру! Надеюсь что это была не более чем отработка новых схем! Кб ждём чемпионство!!!
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filosof sparty
1487000487
Оппаньки..., надеюсь поражения будут только в товарняках!
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RedGreenHooligan
1487000806
НУ что сказать.. я уже писал, что из стана Спартака только интервью льются какие они молодцы, кто куда после чемпионства пешком пойдет и как им судьи мешать будут весной.... это поражение большущие приветы Глушакову, Бокетти, Таски и Ещенко... вместо того, чтоб языком балаболить направо и налево лучше бы тренировались...
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ijgiz
1487001578
Всегда говорю меньше надо балаболить - в последнее время столько трепа будто бы Спартак уже чемпион - а это всегда боком обходится - лучше всего меньше трепаться больше работать
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vladimir-7
1487002894
Приятное сообщение.
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APchelov
1487003299
Всё встаёт на свои места
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VVM1964
1487008147
" НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ ПЕРЕЖИВЕМ "
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sancool1
1487008232
Приятно читать))
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richi
1487011341
Ну Спартак же был под нагрузками, он готовится у чемпионству.
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