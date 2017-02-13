Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Рубину», пропустив четыре мяча

«Рубин» и «Спартак» провели товарищеский матч в Испании, где обе команды сейчас находятся на сборах.

Победу одержали казанцы, огорчив красно-белых целых четыре раза. Примечательно, что «Спартак» открыл счет, благодаря голу Луиса Адриано уже на 12-й минуте, однако до конца первого тайма пропустил дважды от Карадениза и М’Вила.

Во второй половине встречи Санчес на 51-й минуте забил третий гол, на который спартаковцы ответили точным выстрелом Попова. А в самом конце поединка Канунников реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Товарищеский матч

Рубин – Спартак – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Адриано, 12; 1:1 – Карадениз, 25; 2:1 – М’Вила, 43; 3:1 – Санчес, 51; 3:2 – Попов, 64; 4:2 – Канунников, 90 (с пенальти).