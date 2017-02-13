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    Киоун: «Марез в этом году играет лениво и отдает неаккуратные пасы»

    Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун раскритиковал игрока «Лестера» Рияда Мареза за футбол, показываемый им в этом сезоне. Ранее тренер «Лестера» Клаудио Раньери уже призывал алжирского футболиста заиграть так, как он делал это в предыдущем футбольном году.

    «Марез в прошлом году удивительно обыгрывал один в один. Не было противника, которого бы он не наказал тогда. Сейчас он играет лениво и не берет игру на себя. Он просто неаккуратно отдает мяч Симпсону, который никогда не идет вперед», – выделил Киоун проблему «Лестера».

    В нынешнем сезоне Рияд Марез провел 23 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. «Лестер» занимает в таблице английской Премьер-лиги 17-е место, на одно очко опережая команды зоны вылета. Клуб является первым действующим чемпионом АПЛ, который не смог забить в шести встречах подряд.

    Источник: Daily Mail

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    13.02.2017 17:19
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 14 февраля 2017, 18:17

      Зато тест на допинг не провалит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 13 февраля 2017, 20:11

      Не думал что Лестер так "поплывет" в этом сезоне.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 13 февраля 2017, 19:04

      перегорели парни. Сейчас ещё в ЛЧ что-нибудь покажут и обратно в чемпионшип.

      1
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