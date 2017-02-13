Киоун: «Марез в этом году играет лениво и отдает неаккуратные пасы»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун раскритиковал игрока «Лестера» Рияда Мареза за футбол, показываемый им в этом сезоне. Ранее тренер «Лестера» Клаудио Раньери уже призывал алжирского футболиста заиграть так, как он делал это в предыдущем футбольном году.

«Марез в прошлом году удивительно обыгрывал один в один. Не было противника, которого бы он не наказал тогда. Сейчас он играет лениво и не берет игру на себя. Он просто неаккуратно отдает мяч Симпсону, который никогда не идет вперед», – выделил Киоун проблему «Лестера».

В нынешнем сезоне Рияд Марез провел 23 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. «Лестер» занимает в таблице английской Премьер-лиги 17-е место, на одно очко опережая команды зоны вылета. Клуб является первым действующим чемпионом АПЛ, который не смог забить в шести встречах подряд.