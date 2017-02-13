Источник: Новосельцев может перейти в «Ростов» на правах аренды

«Ростов» может арендовать защитника «Зенита» и сборной России Ивана Новосельцева до окончания текущего сезона. Подобная инициатива исходит от самого футболиста, которому необходима игровая практика в преддверии Кубка конфедераций-2017.

Отметим, что 25-летний футболист не является твердым игроком основы петербургского клуба. При этом он заигран за сине-бело-голубых в Лиге Европы, а значит не сможет помочь желто-синим на стадии плей-офф этого же турнира.

Напомним, Новосельцев перешел в «Зенит» как раз из «Ростова» в августе минувшего года. За это время он принял участие лишь в семи встречах.