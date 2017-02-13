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  • Источник: Новосельцев может перейти в «Ростов» на правах аренды

Источник: Новосельцев может перейти в «Ростов» на правах аренды

13 февраля 2017, 16:35
21

«Ростов» может арендовать защитника «Зенита» и сборной России Ивана Новосельцева до окончания текущего сезона. Подобная инициатива исходит от самого футболиста, которому необходима игровая практика в преддверии Кубка конфедераций-2017.

Отметим, что 25-летний футболист не является твердым игроком основы петербургского клуба. При этом он заигран за сине-бело-голубых в Лиге Европы, а значит не сможет помочь желто-синим на стадии плей-офф этого же турнира.

Напомним, Новосельцев перешел в «Зенит» как раз из «Ростова» в августе минувшего года. За это время он принял участие лишь в семи встречах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Новосельцев Иван
Комментарии (21)
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BrezAndr
1486993416
Зачем брали?Чтоб потом в аренду в тотже клуб отправить?
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shinnik
1486993490
Невская перспектива...
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bset
1486993615
Не переживай, у Васина будет достаточно практики перед Кубком Конфедераций
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h3LL1k
1486994941
и Молло там назад тоже подгоните и нормуль будет :D
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Garrincha58
1486997938
политика Луческу полностью цыганская
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Gr1goRush
1486997950
Бердыев: "Вызовите, пожалуйста, Новосельцева!"
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marslond
1487004119
Если Ростову удастся провернуть трансфер это будет сильно. Полгода назад продали Новосельцева за 10 млн. евро, а теперь он бесплатно может вернуться в Ростов. Да Бердыев красава)))
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zico2205
1487007643
А он нужен Ростову ??? Я лично был рад ,когда Ростов его продал...Слабое звено...Прилично пропустили из-за его слабой игры...Ну а румын сразу это увидел и на лавку посадил...Сейчас в Ростове достойная защита, а потерей считаю только Баштуша, вот его конечно не хватает...
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волчарик
1487011513
пока был Гарай надо было своего молодого наигрывать,сейчас бы не было проблем.а то покупаем кого попало и в аренду отдаем.
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товрос
1487015423
ХВАТИТ ЭТУ УТКУ РАСПРОСТРАНЯТЬ СЕГОДНЯ ЧИТАЛ БЕРДЫЕВ ДАЖЕ НЕ ДУМАЕТ О НЕМ!!!
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