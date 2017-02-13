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    Источник: Новосельцев может перейти в «Ростов» на правах аренды

    «Ростов» может арендовать защитника «Зенита» и сборной России Ивана Новосельцева до окончания текущего сезона. Подобная инициатива исходит от самого футболиста, которому необходима игровая практика в преддверии Кубка конфедераций-2017.

    Отметим, что 25-летний футболист не является твердым игроком основы петербургского клуба. При этом он заигран за сине-бело-голубых в Лиге Европы, а значит не сможет помочь желто-синим на стадии плей-офф этого же турнира.

    Напомним, Новосельцев перешел в «Зенит» как раз из «Ростова» в августе минувшего года. За это время он принял участие лишь в семи встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 16:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 февраля 2017, 22:50

      ХВАТИТ ЭТУ УТКУ РАСПРОСТРАНЯТЬ СЕГОДНЯ ЧИТАЛ БЕРДЫЕВ ДАЖЕ НЕ ДУМАЕТ О НЕМ!!!

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 13 февраля 2017, 21:45

      пока был Гарай надо было своего молодого наигрывать,сейчас бы не было проблем.а то покупаем кого попало и в аренду отдаем.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 февраля 2017, 20:40

      А он нужен Ростову ??? Я лично был рад ,когда Ростов его продал...Слабое звено...Прилично пропустили из-за его слабой игры...Ну а румын сразу это увидел и на лавку посадил...Сейчас в Ростове достойная защита, а потерей считаю только Баштуша, вот его конечно не хватает...

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 13 февраля 2017, 20:25

      Ожидаемо.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 февраля 2017, 19:48

      позор Новосельцева! Оставался бы в Ростове и продолжал играть! А теперь бегать будет за практикой игровой!

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 февраля 2017, 19:41

      Если Ростову удастся провернуть трансфер это будет сильно. Полгода назад продали Новосельцева за 10 млн. евро, а теперь он бесплатно может вернуться в Ростов. Да Бердыев красава)))

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 февраля 2017, 19:18

      Ага с правом выкупа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 февраля 2017, 18:09

      Ха-ха-ха ...

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 13 февраля 2017, 17:59

      Бердыев: "Вызовите, пожалуйста, Новосельцева!"

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Gr1goRush 13 февраля 2017, 18:28

      Сейчас эта шутка более актуальна,чем когда он в Ростов из Торпедо переходил ))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2017, 17:58

      политика Луческу полностью цыганская

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