Алханов против смены названия «Терек» на «Ахмат»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов высказался против переименования клуба в «Ахмат».

«Я не знаю, когда будет заседание совета директоров, это не я решаю. Но считаю, что «Терек» и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова, и не стал бы переименовывать. Везде у нас звучит, что Ахмат ушел непобежденным, а если завтра футбольный клуб «Ахмат» будет пропускать голы, я не хотел бы слышать слова, что проиграл клуб, который носит имя Героя России, первого президента Чеченской республики.

Если меня будут спрашивать, я буду согласен только с этим мнением. Плюс в мире нет команд, которые не проигрывают, а клуб, который называется «Ахмат», должен быть достоин этого имени. Поэтому я сохранил бы название «Терек», ведь это клуб, который и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова», – считает Алханов.

Напомним, болельщики грозненского клуба собирают подписи под предложением об изменении названия команды. «Терек» после 17 игр располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 28 очков. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 12 очков.