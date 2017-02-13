Эберль отказался стать спортдиректором «Баварии»

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль признался, что его мало интересует возможность перейти на аналогичную должность в мюнхенской «Баварии». Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона Эберль получит такое предложение от «Баварии».

«С легкостью можно отказаться от такого предложения, если оно не соответствует твоим ожиданиям. Это вполне нормально, когда ходят такие слухи.

Но я уже работаю спортивным директором в серьезном клубе. И горжусь тем, что имею возможность работать именно здесь», – приводит слова Эберля ZDF.

«Бавария» рассматривала на пост спортивного директора завершающего карьеру капитана команды Филиппа Лама, но тот отказался от данного предложения.