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    Эберль отказался стать спортдиректором «Баварии»

    Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль признался, что его мало интересует возможность перейти на аналогичную должность в мюнхенской «Баварии». Ранее сообщалось, что по окончании текущего сезона Эберль получит такое предложение от «Баварии».

    «С легкостью можно отказаться от такого предложения, если оно не соответствует твоим ожиданиям. Это вполне нормально, когда ходят такие слухи.

    Но я уже работаю спортивным директором в серьезном клубе. И горжусь тем, что имею возможность работать именно здесь», – приводит слова Эберля ZDF.

    «Бавария» рассматривала на пост спортивного директора завершающего карьеру капитана команды Филиппа Лама, но тот отказался от данного предложения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 февраля 2017, 10:38

      Значит - будет Оливер Канн

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti > zatonn 15 февраля 2017, 04:39

      Кан с одной "н" пишется.
      Баварский фан должен бы знать.

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