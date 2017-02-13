«Барселона» может выкупить Деулофеу за 8,5 миллионов

Нападающий «Милана» Жерар Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону», может по окончании текущего сезона вернуться в каталонский клуб. Напомним, что в январе он стал игроком россонери.

Руководство «Барселоны» может воспользоваться приоритетным правом обратного выкупа 22-летнего испанца за 8,5 миллионов евро. Стоит отметить, что два года назад «Эвертон» приобрел Деулофеу у «Барселоны» за 6 миллионов.

В составе «Милана» футболист успел провести три матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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