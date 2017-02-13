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    «Барселона» может выкупить Деулофеу за 8,5 миллионов

    Нападающий «Милана» Жерар Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону», может по окончании текущего сезона вернуться в каталонский клуб. Напомним, что в январе он стал игроком россонери.

    Руководство «Барселоны» может воспользоваться приоритетным правом обратного выкупа 22-летнего испанца за 8,5 миллионов евро. Стоит отметить, что два года назад «Эвертон» приобрел Деулофеу у «Барселоны» за 6 миллионов.

    В составе «Милана» футболист успел провести три матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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    Источник: Mundodeportivo

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    13.02.2017 07:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      Roma Sagalakov 13 февраля 2017, 11:16

      такой талант, прошлый сезон провел на достойном уровне, но с Куманом не задалось. Пусть в Милане попробует себя проявить. У Барсы и так скамейка широкая. Пусть карьеру строит себе, пока он на слуху.)

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 февраля 2017, 10:41

      Барса может выкупить любого игрока)))

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 февраля 2017, 10:14

      Офигеть просто .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 февраля 2017, 08:47

      Да

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 февраля 2017, 08:24

      Сомневаюсь что они воспользуются этой опцией

      1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 13 февраля 2017, 08:18

      Один вопрос - зачем??

      1
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