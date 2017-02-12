Гендиректор «Ювентуса»: «В конце месяца в Италию прибудут агенты Дибалы, и мы продлим контракт»

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что клуб в ближайшее время продлит соглашение с нападающим Пауло Дибалой, а также заявил, что у руководства нет никаких проблем с главным тренером Массимилиано Аллегри. Напомним, ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить «Арсенал».

«Представители Дибалы в данный момент находятся в Аргентине. Но они приедут к нам в конце месяца, тогда мы и подпишем новый контракт. Нет никаких поводов для переживания. Аллегри? Сейчас все наши мысли связаны с сегодняшним матчем. Никаких проблем с тренером у нас нет, несмотря на то, что вы продолжаете задавать вопросы об этом», – заявил функционер.

«Ювентус» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Серии А.