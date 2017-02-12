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    Гендиректор «Ювентуса»: «В конце месяца в Италию прибудут агенты Дибалы, и мы продлим контракт»

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что клуб в ближайшее время продлит соглашение с нападающим Пауло Дибалой, а также заявил, что у руководства нет никаких проблем с главным тренером Массимилиано Аллегри. Напомним, ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить «Арсенал».

    «Представители Дибалы в данный момент находятся в Аргентине. Но они приедут к нам в конце месяца, тогда мы и подпишем новый контракт. Нет никаких поводов для переживания. Аллегри? Сейчас все наши мысли связаны с сегодняшним матчем. Никаких проблем с тренером у нас нет, несмотря на то, что вы продолжаете задавать вопросы об этом», – заявил функционер.

    «Ювентус» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    12.02.2017 23:11
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