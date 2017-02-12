Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Верратти хотел бы выступать за «Барселону»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти признался, что хотел бы попробовать свои силы в «Барселоне». По мнению итальянца, каждый игрок мечтает выступать в каталонском клубе.

    «Барселона» по-прежнему лучшая команда в мире. В ее составе играют три лучших атакующих игрока в мире, а также Иньеста.

    Сейчас я играю в хорошем клубе, где чувствую себя как дома, но любой игрок хотел бы выступать за «Барселону», – сказал Верратти.

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Верратти провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2017 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11