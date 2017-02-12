Верратти хотел бы выступать за «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти признался, что хотел бы попробовать свои силы в «Барселоне». По мнению итальянца, каждый игрок мечтает выступать в каталонском клубе.

«Барселона» по-прежнему лучшая команда в мире. В ее составе играют три лучших атакующих игрока в мире, а также Иньеста.

Сейчас я играю в хорошем клубе, где чувствую себя как дома, но любой игрок хотел бы выступать за «Барселону», – сказал Верратти.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Верратти провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.