Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кан — главный кандидат на должность спортивного директора «Баварии»

    Экс-капитан мюнхенской «Баварии» Оливер Кан является главным претендентом на должность спортивного директора клуба. Ранее от данного поста отказался действующий капитан команды Филипп Лам, который по завершении текущего сезона планирует уйти из футбола.

    В качестве других кандидатов называются воспитанник «Баварии» Макс Эберль и экс-футболист клуба Штефан Ройтер.

    На данный момент Кан является футбольным экспертом немецкого телеканала ZDF. По завершении карьеры немец закончил факультет спортивного менеджмента в одном из университетов Австрии.

    Голкипер защищал цвета мюнхенцев в период с 1994-го по 2008-й годы. В составе команды он восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоевывал Кубок Германии, пять — Кубок лиги. Кан является победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и межконтинентального кубка.

    47-летний немец входит в список «ФИФА 100».

    Источник: Focus Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2017 23:29
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 12 февраля 2017, 17:16

      бред. 5 лет молчал, а тут появился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      RON72 12 февраля 2017, 12:25

      Достоин этого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 12 февраля 2017, 10:01

      Прекрасный вратарь в прошлом. Пусть станет прекрасным директором в настоящем и будущем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 12 февраля 2017, 01:55

      очень достойный кандидат, молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 12 февраля 2017, 01:24

      Достойный кандидат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 12 февраля 2017, 00:59

      Заслужил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 февраля 2017, 00:42

      интересно посмотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 12 февраля 2017, 00:23

      Лам - чёрт!
      Канчик давай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 12 февраля 2017, 00:18

      достойный кандидат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 февраля 2017, 00:16

      Оливер - самый достойный и харизматичный. Уважуха.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11