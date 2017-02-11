Кан — главный кандидат на должность спортивного директора «Баварии»

Экс-капитан мюнхенской «Баварии» Оливер Кан является главным претендентом на должность спортивного директора клуба. Ранее от данного поста отказался действующий капитан команды Филипп Лам, который по завершении текущего сезона планирует уйти из футбола.

В качестве других кандидатов называются воспитанник «Баварии» Макс Эберль и экс-футболист клуба Штефан Ройтер.

На данный момент Кан является футбольным экспертом немецкого телеканала ZDF. По завершении карьеры немец закончил факультет спортивного менеджмента в одном из университетов Австрии.

Голкипер защищал цвета мюнхенцев в период с 1994-го по 2008-й годы. В составе команды он восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоевывал Кубок Германии, пять — Кубок лиги. Кан является победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и межконтинентального кубка.

47-летний немец входит в список «ФИФА 100».