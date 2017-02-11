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Кан — главный кандидат на должность спортивного директора «Баварии»

11 февраля 2017, 23:29
10

Экс-капитан мюнхенской «Баварии» Оливер Кан является главным претендентом на должность спортивного директора клуба. Ранее от данного поста отказался действующий капитан команды Филипп Лам, который по завершении текущего сезона планирует уйти из футбола.

В качестве других кандидатов называются воспитанник «Баварии» Макс Эберль и экс-футболист клуба Штефан Ройтер.

На данный момент Кан является футбольным экспертом немецкого телеканала ZDF. По завершении карьеры немец закончил факультет спортивного менеджмента в одном из университетов Австрии.

Голкипер защищал цвета мюнхенцев в период с 1994-го по 2008-й годы. В составе команды он восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоевывал Кубок Германии, пять — Кубок лиги. Кан является победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и межконтинентального кубка.

47-летний немец входит в список «ФИФА 100».

Источник: Focus Online
Германия. Бундеслига Бавария Кан Оливер
Комментарии (10)
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Par Mezan
1486847763
Оливер - самый достойный и харизматичный. Уважуха.
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Sergej-74
1486847915
достойный кандидат
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Wagarti
1486848207
Лам - чёрт! Канчик давай!
Ответить
x-x-x-x-x
1486849340
интересно посмотреть
Ответить
Пиво без газа
1486850399
Заслужил
Ответить
kagorich
1486851880
Достойный кандидат.
Ответить
сергей николаевич
1486853743
очень достойный кандидат, молодец!
Ответить
Закат
1486882872
Прекрасный вратарь в прошлом. Пусть станет прекрасным директором в настоящем и будущем!
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RON72
1486891551
Достоин этого!
Ответить
SmilingDevil
1486909001
бред. 5 лет молчал, а тут появился
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