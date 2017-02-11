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    Уэбб считает, что Клаттенбург справедливо засчитал гол Санчеса рукой

    Экс-футбольный арбитр Ховард Уэбб стал на сторону Марка Клаттенбурга, который ошибочно засчитал гол нападающего Алексиса Санчеса в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Халл Сити» (1:0). В моменте с первым голом чилиец переправил мяч в ворота с помощью руки.

    «Мяч определенно коснулся руки Санчеса. Чтобы принять правильное решение, Клаттенбург решил посоветоваться с ассистентом. Могу предположить, что по итогам этой беседы они решили, что футболист сыграл рукой неумышленно», — сказал англичанин.

    Уэбб был арбитром ФИФА в период с 2005-го по 2014-й год. В 2010-м году он работал на финалах Лиги чемпионов и Чемпионата мира.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.02.2017 22:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 февраля 2017, 07:21

      Этот знает что говорит

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 23:49

      Из этих слов следует что Уэбб правил не знает.Закрытый клуб - своих не выдают.

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      Рейтинг: +110

      Wagarti 11 февраля 2017, 23:16

      Умышленно, не умышленно - кого ипёт??? - нельзя руками голы забивать!!!

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