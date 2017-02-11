Уэбб считает, что Клаттенбург справедливо засчитал гол Санчеса рукой

Экс-футбольный арбитр Ховард Уэбб стал на сторону Марка Клаттенбурга, который ошибочно засчитал гол нападающего Алексиса Санчеса в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Халл Сити» (1:0). В моменте с первым голом чилиец переправил мяч в ворота с помощью руки.

«Мяч определенно коснулся руки Санчеса. Чтобы принять правильное решение, Клаттенбург решил посоветоваться с ассистентом. Могу предположить, что по итогам этой беседы они решили, что футболист сыграл рукой неумышленно», — сказал англичанин.

Уэбб был арбитром ФИФА в период с 2005-го по 2014-й год. В 2010-м году он работал на финалах Лиги чемпионов и Чемпионата мира.