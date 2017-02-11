Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорян: «Некоторые футболисты «Анжи» смотрели на меня сверху вниз. Этих посредственностей в команде уже нет»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, как воспринимали его некоторые игроки махачкалинцев по приходу в команду.

    50-летний специалист возглавил клуб из Дагестана нынешней зимой. Ранее он работал со «СКА-Хабаровском».

    – Лично вы уговаривали Яковлева и Паршивлюка пойти на серьезное понижение зарплаты?

    – Это как раз тот случай, когда игроки с пониманием ко всему относятся. На первом сборе я столкнулся с ситуацией, когда некоторые футболисты смотрели на меня сверху вниз. Считали, что они исполнители Премьер-лиги, а я тренер из первого дивизиона.

    – Как решили проблему?

    – Этих игроков в «Анжи» уже нет. А вот Паршивлюк, Яковлев – профессионалы. Они четко осознали, что нужно как можно быстрее усвоить требования нового главного тренера. Никакого снобизма в их характере и поведении нет. С первого дня работы с Паршивлюком у нас наладился хороший контакт. Мне говорили, что он может уйти, но игрок пахал, выполнял все установки. Трудился с максимальным выхлопом.

    – Кто смотрел на вас сверху вниз?

    – Не вижу смысла называть фамилии. Это же посредственности. Они считают себя пупом земли. Это нормальное явление... Больше мы не работаем вместе.

    – Они отказывались тренироваться?

    – При мне никто никогда не отказывался тренироваться. А я прошел все инстанции, начиная от мальчишек в ДЮСШ. Мой тренировочный процесс и интересен, и эффективен. Я никому никогда не позволю заниматься спустя рукава. Если человек не воспринимает мои требования, с ним просто расстаемся. По-другому построить коллектив невозможно.

    После 17-ти туров «Анжи» находится на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 20 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2017 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 12 февраля 2017, 14:55

      Прочитал. Как с маленьким Наполеоном поговорил. Крутой шибко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 12 февраля 2017, 14:06

      Ещё сам то -начинающий посредственный представитель ФНЛ !! -а чтобы смотреть на всех сверху залезай на табурет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 12 февраля 2017, 09:55

      Весна наглядно покажет,КТО посредственность!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 февраля 2017, 06:45

      Избавился значит, не захотел найти общий язык, конечно, так проще...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 12 февраля 2017, 03:07

      Гавно тренер! В Зените такого нет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 февраля 2017, 00:40

      Всё верно сказал!Тренера должны уважать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:54

      тёлок пусть тренирует!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 11 февраля 2017, 22:39

      Этот армянин не выиграл с Анжи еще ни одной игры, а говорит так, как будто уже стал чемпионом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Amir005 11 февраля 2017, 22:18

      "После 17-ти туров «Анжи» находится на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 20 очков."
      Как же задолбала это цитата

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11