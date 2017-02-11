Григорян: «Некоторые футболисты «Анжи» смотрели на меня сверху вниз. Этих посредственностей в команде уже нет»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, как воспринимали его некоторые игроки махачкалинцев по приходу в команду.

50-летний специалист возглавил клуб из Дагестана нынешней зимой. Ранее он работал со «СКА-Хабаровском».

– Лично вы уговаривали Яковлева и Паршивлюка пойти на серьезное понижение зарплаты?

– Это как раз тот случай, когда игроки с пониманием ко всему относятся. На первом сборе я столкнулся с ситуацией, когда некоторые футболисты смотрели на меня сверху вниз. Считали, что они исполнители Премьер-лиги, а я тренер из первого дивизиона.

– Как решили проблему?

– Этих игроков в «Анжи» уже нет. А вот Паршивлюк, Яковлев – профессионалы. Они четко осознали, что нужно как можно быстрее усвоить требования нового главного тренера. Никакого снобизма в их характере и поведении нет. С первого дня работы с Паршивлюком у нас наладился хороший контакт. Мне говорили, что он может уйти, но игрок пахал, выполнял все установки. Трудился с максимальным выхлопом.

– Кто смотрел на вас сверху вниз?

– Не вижу смысла называть фамилии. Это же посредственности. Они считают себя пупом земли. Это нормальное явление... Больше мы не работаем вместе.

– Они отказывались тренироваться?

– При мне никто никогда не отказывался тренироваться. А я прошел все инстанции, начиная от мальчишек в ДЮСШ. Мой тренировочный процесс и интересен, и эффективен. Я никому никогда не позволю заниматься спустя рукава. Если человек не воспринимает мои требования, с ним просто расстаемся. По-другому построить коллектив невозможно.

После 17-ти туров «Анжи» находится на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 20 очков.