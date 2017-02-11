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    «Манчестер Юнайтед» — первая команда в истории АПЛ, набравшая две тысячи очков

    Победа в матче 25-го тура чемпионата Англии над «Уотфордом» (2:0) позволила «Манчестер Юнайтед» довести сумму баллов за все время выступлений в турнире до двух тысяч. Данный показатель является рекордным для английской Премьер-лиги.

    «МЮ» является рекордсменом АПЛ по количеству побед в турнире — 13.

    Чемпионат Англии в сегодняшнем его формате существует с 20-го февраля 1992-го года. Турнир был основан после того, как клубы Первого дивизиона (высший дивизион Англии на тот момент) приняли решение выйти из состава Футбольной лиги (на тот момент — высшая лига английского футбола, ныне — формирование, объединяющее Чемпионшип, а также Первую и Вторую лиги Англии).

    Источник: Opta

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    11.02.2017 20:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 11 февраля 2017, 21:41

      МЮ- это сила

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 февраля 2017, 21:23

      МЮ - величайший клуб! И никто в АПЛ с ним и рядом не стоит

      1
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      Рейтинг: +120

      agil > ivanthebest 11 февраля 2017, 21:27

      спроси у болел ливера

      1
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      Рейтинг: +120

      agil > ivanthebest 11 февраля 2017, 21:28

      я люблю МЮ...но надо быть реалистом и не судить только о времен великого фергюсона...а полностью смотреть

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > agil 11 февраля 2017, 21:32

      ну, посмотри полностью... В Англии и АПЛ в частности, МЮ величайшая команда... А Ливерпуль уже как лет 30 ничего толком не может внутри выиграть...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > I_R_O_N_M_A_N 12 февраля 2017, 00:54

      Для понятливых... Я и не спорю что Ливер великий клуб, но если сравнивать с МЮ, то тут всё очевидно, кто лучший...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 февраля 2017, 20:16

      Глори глори Ман Юнайтед!

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