«Манчестер Юнайтед» — первая команда в истории АПЛ, набравшая две тысячи очков

Победа в матче 25-го тура чемпионата Англии над «Уотфордом» (2:0) позволила «Манчестер Юнайтед» довести сумму баллов за все время выступлений в турнире до двух тысяч. Данный показатель является рекордным для английской Премьер-лиги.

«МЮ» является рекордсменом АПЛ по количеству побед в турнире — 13.

Чемпионат Англии в сегодняшнем его формате существует с 20-го февраля 1992-го года. Турнир был основан после того, как клубы Первого дивизиона (высший дивизион Англии на тот момент) приняли решение выйти из состава Футбольной лиги (на тот момент — высшая лига английского футбола, ныне — формирование, объединяющее Чемпионшип, а также Первую и Вторую лиги Англии).