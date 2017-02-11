Галаждан, Баринов и Лысов будут работать с «Локомотивом» на третьем сборе

«Локомотив» сегодня прибыл в Испанию, где начнет свой третий зимний сбор. На Пиренеях железнодорожники пробудут до 23 февраля. Первое тренировочное занятие намечено уже на сегодняшний вечер.

Список игроков красно-зеленых, прилетевших в Малагу, выглядит следующим образом:

Вратари – Илья Абаев, Маринату Гильерме, Антон Коченков.

Защитники – Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники – Дмитрий Баринов, Джефферсон Фарфан, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо.

Нападающие – Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Петар Шкулетич.

В рамках испанского сбора у подопечных Юрия Семина запланировано четыре контрольных встречи: с «Реалом Баломпедика Линенсе» (Испания), «Бейджин Гуоань» и «Хэбэй Чайна Форчун» (оба – Китай), а также «Стремсгодсет» (Норвегия).