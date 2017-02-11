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    Галаждан, Баринов и Лысов будут работать с «Локомотивом» на третьем сборе

    «Локомотив» сегодня прибыл в Испанию, где начнет свой третий зимний сбор. На Пиренеях железнодорожники пробудут до 23 февраля. Первое тренировочное занятие намечено уже на сегодняшний вечер.

    Список игроков красно-зеленых, прилетевших в Малагу, выглядит следующим образом:

    Вратари – Илья Абаев, Маринату Гильерме, Антон Коченков.

    Защитники – Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

    Полузащитники – Дмитрий Баринов, Джефферсон Фарфан, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо.

    Нападающие – Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Петар Шкулетич.

    В рамках испанского сбора у подопечных Юрия Семина запланировано четыре контрольных встречи: с «Реалом Баломпедика Линенсе» (Испания), «Бейджин Гуоань» и «Хэбэй Чайна Форчун» (оба – Китай), а также «Стремсгодсет» (Норвегия).

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.02.2017 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 февраля 2017, 22:23

      Состав чемпионский .Избыток звёзд.Порвут всех ! Лишь бы не зазнались....

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