«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шандао

Защитник «Анжи» Шандао может сменить клубную прописку этой зимой. В услугах 28-летнего бразильца заинтересованы «Спартак» и «Локомотив». Об этом сообщил агент игрока Ролим Кармо.

«Я ищу варианты в России, например, «Локомотив» или «Спартак». Россия – очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд.

Были письма и звонки из «Локомотива» и «Спартака». Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет – «Спартак», и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым», – сказал агент.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шандао провел пять матчей, в которых получил три желтые карточки.