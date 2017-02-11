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    «Спартак» и «Локомотив» интересуются Шандао

    Защитник «Анжи» Шандао может сменить клубную прописку этой зимой. В услугах 28-летнего бразильца заинтересованы «Спартак» и «Локомотив». Об этом сообщил агент игрока Ролим Кармо.

    «Я ищу варианты в России, например, «Локомотив» или «Спартак». Россия – очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд.

    Были письма и звонки из «Локомотива» и «Спартака». Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет – «Спартак», и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым», – сказал агент.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Шандао провел пять матчей, в которых получил три желтые карточки.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2017 14:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2017, 17:04

      У Спартака есть маурисиу, спартаку нужен крайний защитник

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 11 февраля 2017, 16:17

      добротный защитник. и адаптация не нужна

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 февраля 2017, 15:51

      А почему нет? Таски постоянно травмируется, он то обычно и на подмену выходит, но всё равно, сменщик подверженный травмам на скамейке не очень. Шандао центр, 3-4 года минимум в РФПЛ провёл, грубоват, но надёжен. Локо нет, так как там все защитники всегда в обойме, травм мало. Конечно могут просто пиарить, но для чемпионского состава подошёл бы. Всё-таки Таски и Бока возрастные и медленные, чуть что в лазарет. Джикие ещё освоится надо, так что если дёшево, то можно и взять.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2017, 14:56

      Спартак вычеркиваем сразу, он не нужен в Спартаке!Средние игроки должны играть в средних клубах, поэтому вариант с Локо более чем очевиден!

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Сильвербой 11 февраля 2017, 15:17

      Конечно вычеркиваем... некуда его девать ... в лимит не встает.

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