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«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шандао

11 февраля 2017, 14:36
7

Защитник «Анжи» Шандао может сменить клубную прописку этой зимой. В услугах 28-летнего бразильца заинтересованы «Спартак» и «Локомотив». Об этом сообщил агент игрока Ролим Кармо.

«Я ищу варианты в России, например, «Локомотив» или «Спартак». Россия – очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд.

Были письма и звонки из «Локомотива» и «Спартака». Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет – «Спартак», и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым», – сказал агент.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шандао провел пять матчей, в которых получил три желтые карточки.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Локомотив Анжи Шандао
Комментарии (7)
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VVM1964
1486813188
ТАК Я НЕ ПОНЯЛ ШАНДАО ИНТЕРЕСУЕТСЯ СПАРТАКОМ ИЛИ СПАРТАК ШАНДАО ( ЧТО МАЛОВЕРОЯТНО ) .
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Сильвербой
1486814213
Спартак вычеркиваем сразу, он не нужен в Спартаке!Средние игроки должны играть в средних клубах, поэтому вариант с Локо более чем очевиден!
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alexis02lion
1486817512
А почему нет? Таски постоянно травмируется, он то обычно и на подмену выходит, но всё равно, сменщик подверженный травмам на скамейке не очень. Шандао центр, 3-4 года минимум в РФПЛ провёл, грубоват, но надёжен. Локо нет, так как там все защитники всегда в обойме, травм мало. Конечно могут просто пиарить, но для чемпионского состава подошёл бы. Всё-таки Таски и Бока возрастные и медленные, чуть что в лазарет. Джикие ещё освоится надо, так что если дёшево, то можно и взять.
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swot1205
1486819058
добротный защитник. и адаптация не нужна
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Asbjorn
1486821866
У Спартака есть маурисиу, спартаку нужен крайний защитник
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