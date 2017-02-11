Марез уверен, что «Лестер» не вылетит из АПЛ

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез в преддверии гостевого матча 25-го тура чемпионата Англии против «Соунси» выразил уверенность, что его команде удастся избежать вылета из турнира по итогам этого сезона.

«Нас ожидает важнейшая игра со «Суонси», на которую нужно хорошо подготовиться, ведь нам необходимы очки. Да, сейчас у нас тяжелый период, но мы знаем, что являемся командой высокого уровня.

Мы все уверены, что останемся в АПЛ. Нужно лишь продолжать усердно работать и сконцентрироваться на оставшихся 14 матчах», – сказал Марез.

После 24-х туров английской Премьер-лиги «Лестер» имеет на своем счету 21 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице.