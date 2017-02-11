Барбоза: «Отъезд Виллаш-Боаша в Китай показывает его ориентацию: он думает не о работе, а о деньгах»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о португальском специалисте Андре Виллаш-Боаше, который минувшей осенью стал главным тренером китайского клуба «Шанхай СИПГ». По его словам, 39-летнего тренера волнует не работа, а деньги.

– Отъезд Виллаш-Боаша в Китай удивил?

– Это показывает его ориентацию.

– ???

– Думает не о работе в топ-клубе, а о том, как обеспечить себя финансово. Виллаш-Боаш в «Порту» и нынешний – два разных человека.

– Расшифруйте.

– Почему с «Порту» он выиграл чемпионат, Кубок и Лигу Европы? Там Виллаш-Боаша окружали опытные люди. Которых ему очень не хватало в «Челси», «Тоттенхэме», «Зените». Переоценил он свои силы. В Петербурге вообще выглядел потерянным, явно не в своей тарелке. Вел себя странно, без конца жаловался. По-моему, так и не понял, куда попал. Я не только о клубе, но и о городе.

Напомним, Виллаш-Боаш известен в России по работе с «Зенитом», который он возглавлял с 2014 по 2016 год. За это время сине-бело-голубые под руководством португальца по разу стали чемпионами России и выиграли национальный Кубок.