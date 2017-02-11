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  • Барбоза: «Отъезд Виллаш-Боаша в Китай показывает его ориентацию: он думает не о работе, а о деньгах»

Барбоза: «Отъезд Виллаш-Боаша в Китай показывает его ориентацию: он думает не о работе, а о деньгах»

11 февраля 2017, 01:36
4

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о португальском специалисте Андре Виллаш-Боаше, который минувшей осенью стал главным тренером китайского клуба «Шанхай СИПГ». По его словам, 39-летнего тренера волнует не работа, а деньги.

– Отъезд Виллаш-Боаша в Китай удивил?

– Это показывает его ориентацию.

– ???

– Думает не о работе в топ-клубе, а о том, как обеспечить себя финансово. Виллаш-Боаш в «Порту» и нынешний – два разных человека.

– Расшифруйте.

– Почему с «Порту» он выиграл чемпионат, Кубок и Лигу Европы? Там Виллаш-Боаша окружали опытные люди. Которых ему очень не хватало в «Челси», «Тоттенхэме», «Зените». Переоценил он свои силы. В Петербурге вообще выглядел потерянным, явно не в своей тарелке. Вел себя странно, без конца жаловался. По-моему, так и не понял, куда попал. Я не только о клубе, но и о городе.

Напомним, Виллаш-Боаш известен в России по работе с «Зенитом», который он возглавлял с 2014 по 2016 год. За это время сине-бело-голубые под руководством португальца по разу стали чемпионами России и выиграли национальный Кубок.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Азия Шанхай Порт Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
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VVM1964
1486768169
ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ ЕГО ПРИОРИТЕТЫ , А ОРИЕНТАЦИЯ - ЭТО ИЗ ДРУГОЙ ОБЛАСТИ , И КТО ЧТО ПОПУТАЛ ( АГЕНТ ИЛИ ЖУРНАЛИСТ ) В ТЕРМИНОЛОГИИ...???
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David_Fio
1486769076
Барбоза, я тоже уволился с одной работы и устроился на другую... Я думаю не о работе, а только о деньгах...
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бочаров
1486795542
А Барбоза сам какой ориентаций.
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Psih86
1486797412
Барбоза ты в курсе что футбольный агент это лишнее звено в футболе,зарабатывая деньги за чужой труд...так что по шел на х.. шавка!!!!
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