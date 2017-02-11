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    Барбоза: «Отъезд Виллаш-Боаша в Китай показывает его ориентацию: он думает не о работе, а о деньгах»

    Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о португальском специалисте Андре Виллаш-Боаше, который минувшей осенью стал главным тренером китайского клуба «Шанхай СИПГ». По его словам, 39-летнего тренера волнует не работа, а деньги.

    – Отъезд Виллаш-Боаша в Китай удивил?

    – Это показывает его ориентацию.

    – ???

    – Думает не о работе в топ-клубе, а о том, как обеспечить себя финансово. Виллаш-Боаш в «Порту» и нынешний – два разных человека.

    – Расшифруйте.

    – Почему с «Порту» он выиграл чемпионат, Кубок и Лигу Европы? Там Виллаш-Боаша окружали опытные люди. Которых ему очень не хватало в «Челси», «Тоттенхэме», «Зените». Переоценил он свои силы. В Петербурге вообще выглядел потерянным, явно не в своей тарелке. Вел себя странно, без конца жаловался. По-моему, так и не понял, куда попал. Я не только о клубе, но и о городе.

    Напомним, Виллаш-Боаш известен в России по работе с «Зенитом», который он возглавлял с 2014 по 2016 год. За это время сине-бело-голубые под руководством португальца по разу стали чемпионами России и выиграли национальный Кубок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 01:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 11 февраля 2017, 10:16

      Барбоза ты в курсе что футбольный агент это лишнее звено в футболе,зарабатывая деньги за чужой труд...так что по шел на х.. шавка!!!!

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      Рейтинг: +183

      бочаров 11 февраля 2017, 09:45

      А Барбоза сам какой ориентаций.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 11 февраля 2017, 02:24

      Барбоза, я тоже уволился с одной работы и устроился на другую... Я думаю не о работе, а только о деньгах...

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