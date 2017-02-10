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    Идову продлил контракт с «Амкаром» на три года

    Защитник «Амкара» Брайн Идову продлил контракт с пермским клубом на три ближайших года.

    «Амкар» во все времена славился стабильностью состава и преемственностью поколений. Поэтому мы очень рады, что Брайн, без которого уже просто не представить себе нашу команду, остается в Перми еще как минимум на три с половиной года. В «Амкаре» он уже проделал путь от безвестного новичка до одного из лучших крайних защитников России. Но ему всего 24, и, по мнению тренеров нашей команды, Брайн может прогрессировать и дальше», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов после подписания всех бумаг.

    «Я благодарен «Амкару» за предложение продлить контракт. Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени. Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие», – добавил Идову.

    Стоит отметить, что действующее соглашение между сторонами было рассчитано до середины 2017 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний защитник провел в составе «Амкара» 16 матчей, в которых забил один гол и получил четыре предупреждения.

    Источник: ФК «Амкар»

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    10.02.2017 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 10 февраля 2017, 18:53

      Брайн , удачи тебе в АМКАРе ....

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