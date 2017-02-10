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    Барбоза: «У Вагнера был готовый контракт с «Локомотивом», но вмешалась его жена»

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что бразильский форвард Вагнер Лав после Китая мог оказаться в «Локомотиве».

    «Два года назад Вагнер расторг контракт в Китае и хотел вернуться в Россию. Я договорился с «Локомотивом», где ему предложили хорошие условия. Бразилец подписал предварительный контракт, а клуб уже готовил презентацию, как вмешалась жена, наотрез отказавшись ехать в Россию. Позже Вагнер признался, что сожалеет и зря пошел на повожу у своей супруги», – рассказал Барбоза.

    В настоящее время Вагнер Лав выступает за турецкий «Аланьяспор».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 01:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 10 февраля 2017, 12:56

      С женой не поспоришь)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5177

      Каратель 10 февраля 2017, 11:29

      ох уж эти бабы...локо не зина,не стали трудоустраивать всю семью)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 10 февраля 2017, 11:17

      Жены они такие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 февраля 2017, 10:43

      Такова мужская доля-без женщин жить скучно,а с женщинами-частая головная боль!

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 февраля 2017, 10:17

      Ох уж эти жены...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 февраля 2017, 10:14

      Если вернётся в Цска поможет по любому,даже как дядька для молодых Чалова,Гордюшенко.Только как же без косичек? Прийдётся имплантировать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2017, 10:13

      послушай женщину и сделай наоборот и будет тебе счастье

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 февраля 2017, 09:25

      Плаче бедный Вагнер плачет и жена

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 февраля 2017, 08:06

      Уже наверное развелся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 февраля 2017, 06:31

      Умная женщина.

      3
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