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  • Барбоза: «У Вагнера был готовый контракт с «Локомотивом», но вмешалась его жена»

Барбоза: «У Вагнера был готовый контракт с «Локомотивом», но вмешалась его жена»

10 февраля 2017, 01:39
13

Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что бразильский форвард Вагнер Лав после Китая мог оказаться в «Локомотиве».

«Два года назад Вагнер расторг контракт в Китае и хотел вернуться в Россию. Я договорился с «Локомотивом», где ему предложили хорошие условия. Бразилец подписал предварительный контракт, а клуб уже готовил презентацию, как вмешалась жена, наотрез отказавшись ехать в Россию. Позже Вагнер признался, что сожалеет и зря пошел на повожу у своей супруги», – рассказал Барбоза.

В настоящее время Вагнер Лав выступает за турецкий «Аланьяспор».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Вагнер Лав
Комментарии (13)
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арейская
1486685091
Даже если бы и не пошел на поводу у жены, как-то не могу представить Вагнера ни в какой другой команде кроме ЦСКА
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cska-62
1486687346
Игнашевич, Акинфеев, братья Василий и Лёша! Ну почему не объяснили Ванечке, что все беды от баб?! Когда они вмешиваются в мужские дела... "Kinder, Küche, Kirche, Kleider"! Alles!
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Тони Монтана
1486694165
тупые бабы, все беды от них.
Ответить
sir_Alex
1486697505
Умная женщина.
Ответить
КЭТиК
1486703167
Уже наверное развелся.
Ответить
Garrincha58
1486710785
послушай женщину и сделай наоборот и будет тебе счастье
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Gullit 76
1486710872
Если вернётся в Цска поможет по любому,даже как дядька для молодых Чалова,Гордюшенко.Только как же без косичек? Прийдётся имплантировать.
Ответить
Zenit-84
1486711044
Ох уж эти жены...
Ответить
Каратель помойников
1486715370
ох уж эти бабы...локо не зина,не стали трудоустраивать всю семью)))
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Перекладина
1486720571
С женой не поспоришь)))
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