Барбоза: «У Вагнера был готовый контракт с «Локомотивом», но вмешалась его жена»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что бразильский форвард Вагнер Лав после Китая мог оказаться в «Локомотиве».

«Два года назад Вагнер расторг контракт в Китае и хотел вернуться в Россию. Я договорился с «Локомотивом», где ему предложили хорошие условия. Бразилец подписал предварительный контракт, а клуб уже готовил презентацию, как вмешалась жена, наотрез отказавшись ехать в Россию. Позже Вагнер признался, что сожалеет и зря пошел на повожу у своей супруги», – рассказал Барбоза.

В настоящее время Вагнер Лав выступает за турецкий «Аланьяспор».