«Барселона» подала апелляцию на дисквалификацию Суареса

Руководство «Барселоны» воспользовалось возможностью опротестовать вердикт дисциплинарных органов о двухматчевой дисквалификации форварда сине-гранатовых Луиса Суареса по итогам ответного полуфинального поединка на Кубок Испании с «Атлетико».
По мнению боссов «Барселоны», в действиях уругвайца не было умысла и он не заслуживает двойного наказания за красную карточку.
Если решение в отношении Суареса останется в силе, игрок пропустит финальный поединок за трофей, где соперником «Барселоны» выступил «Алавес», накануне во втором полуфинале обыгравший «Сельту».
Источник: ФК «Барселона»
но хотя его желание понятно - поучаствовать и окунутся в гущу триумфа как участник и возможно решала - как упустить такое)))
Я за))