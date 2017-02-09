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    «Барселона» подала апелляцию на дисквалификацию Суареса

    Руководство «Барселоны» воспользовалось возможностью опротестовать вердикт дисциплинарных органов о двухматчевой дисквалификации форварда сине-гранатовых Луиса Суареса по итогам ответного полуфинального поединка на Кубок Испании с «Атлетико».

    По мнению боссов «Барселоны», в действиях уругвайца не было умысла и он не заслуживает двойного наказания за красную карточку.

    Если решение в отношении Суареса останется в силе, игрок пропустит финальный поединок за трофей, где соперником «Барселоны» выступил «Алавес», накануне во втором полуфинале обыгравший «Сельту».

    Источник: ФК «Барселона»

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    09.02.2017 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 18 мая 2017, 12:05

      У Начо отменили, А Суареса не отменят! ))) Есть чуть чуть политика Переса!))))

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 февраля 2017, 18:49

      Что тут скажешь, посмотрим кто кого, либо Мы Переса либо он нас через Президента ЛаЛиги )))

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      Рейтинг: +120

      agil > Luis Figo 12 февраля 2017, 21:08

      почему фигу? он ведь изгой!!! и при чем перес тут и какая разица суарес будет в финале или нет? вторым составом обязаны выносить

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 9 февраля 2017, 20:57

      Так и без Суареса барса по идеи выиграет кубок(если пешком ходить не будут)...


      но хотя его желание понятно - поучаствовать и окунутся в гущу триумфа как участник и возможно решала - как упустить такое)))


      Я за))

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