Де Брюйне стал лучшим бельгийцем из зарубежных чемпионатов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал лучшим среди бельгийских игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах в 2016 году. Ему проиграли Янник Феррейра-Карраско и Эден Азар. Де Брюйне выигрывает награду второй год подряд.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги он провел за свой клуб 23 матча, в которых забил четыре гола, а также сделал 10 результативных передач. В Лиге чемпионов бельгиец отыграл еще пять встреч, отметившись голом и двумя результативными передачами.