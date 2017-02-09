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    Де Брюйне стал лучшим бельгийцем из зарубежных чемпионатов

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал лучшим среди бельгийских игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах в 2016 году. Ему проиграли Янник Феррейра-Карраско и Эден Азар. Де Брюйне выигрывает награду второй год подряд.

    Стоит отметить, что в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги он провел за свой клуб 23 матча, в которых забил четыре гола, а также сделал 10 результативных передач. В Лиге чемпионов бельгиец отыграл еще пять встреч, отметившись голом и двумя результативными передачами.

    Источник: Twitter

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    09.02.2017 09:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      тигрик 9 февраля 2017, 14:36

      Азар покуче в этом сезоне, но может быть мое мнение предвзятое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 9 февраля 2017, 12:24

      Красава!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 9 февраля 2017, 10:36

      где витсель?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 10:13

      Заслужил!

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