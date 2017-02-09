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    Александр Кержаков готов принять участие в третьем сборе «Зенита» в Бельгии

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков практически полностью восстановился от травмы спины, которая не позволила ему принять участие во втором сборе команды.

    «Я практически восстановился. Проблемы были со спиной, которую я повредил на первом сборе «Зенита» в Эмиратах. Луческу еще тогда сказал, что надо быть готовым на 100 процентов, чтобы тренироваться в основе. На данный момент все в порядке, наверняка поеду на третий сбор «Зенита» в Бельгию», – рассказал Кержаков.

    Напомним, что третий сбор «Зенита» стартует 10 февраля. Команда отправится в бельгийский Тюбиз, где на базе сборной Бельгии продолжит подготовку к весенней части сезона. Сбор продлится до 15 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2017 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:42

      Пора уж на пенсию, Саня!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 9 февраля 2017, 10:21

      За то Бзденит не готов,что бы кривоножка ехал с ним в Бельгию.

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