Александр Кержаков готов принять участие в третьем сборе «Зенита» в Бельгии

Пора уж на пенсию, Саня!
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков практически полностью восстановился от травмы спины, которая не позволила ему принять участие во втором сборе команды.
«Я практически восстановился. Проблемы были со спиной, которую я повредил на первом сборе «Зенита» в Эмиратах. Луческу еще тогда сказал, что надо быть готовым на 100 процентов, чтобы тренироваться в основе. На данный момент все в порядке, наверняка поеду на третий сбор «Зенита» в Бельгию», – рассказал Кержаков.
Напомним, что третий сбор «Зенита» стартует 10 февраля. Команда отправится в бельгийский Тюбиз, где на базе сборной Бельгии продолжит подготовку к весенней части сезона. Сбор продлится до 15 февраля.