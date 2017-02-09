Александр Кержаков готов принять участие в третьем сборе «Зенита» в Бельгии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков практически полностью восстановился от травмы спины, которая не позволила ему принять участие во втором сборе команды.

«Я практически восстановился. Проблемы были со спиной, которую я повредил на первом сборе «Зенита» в Эмиратах. Луческу еще тогда сказал, что надо быть готовым на 100 процентов, чтобы тренироваться в основе. На данный момент все в порядке, наверняка поеду на третий сбор «Зенита» в Бельгию», – рассказал Кержаков.

Напомним, что третий сбор «Зенита» стартует 10 февраля. Команда отправится в бельгийский Тюбиз, где на базе сборной Бельгии продолжит подготовку к весенней части сезона. Сбор продлится до 15 февраля.