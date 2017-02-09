Бэйли: «Моя цель – выигрывать титулы с «Байером»

Новичок леверкузенского «Байера» полузащитник Леон Бэйли, перешедший из «Генка», рассчитывает выиграть трофеи в немецком клубе. Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

«Я очень рад предстоящему выступлению в Лиге чемпионов. Мой переход направлен на то, чтобы сделать следующий шаг вперед в карьере. Я готов показать в «Байере» все то, на что способен. Моя цель – выигрывать титулы», – заявил Бэйли.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. За «Генк» Бэйли провел 35 матчей в нынешнем сезоне. В них полузащитник забил восемь голов и сделал 10 результативных передач.