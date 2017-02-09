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    Бэйли: «Моя цель – выигрывать титулы с «Байером»

    Новичок леверкузенского «Байера» полузащитник Леон Бэйли, перешедший из «Генка», рассчитывает выиграть трофеи в немецком клубе. Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    «Я очень рад предстоящему выступлению в Лиге чемпионов. Мой переход направлен на то, чтобы сделать следующий шаг вперед в карьере. Я готов показать в «Байере» все то, на что способен. Моя цель – выигрывать титулы», – заявил Бэйли.

    Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. За «Генк» Бэйли провел 35 матчей в нынешнем сезоне. В них полузащитник забил восемь голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Bild

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    09.02.2017 08:05
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