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    Кинг забил за «Лестер» первый с 2011 года гол в рамках Кубка Англии

    Полузащитник «Лестера» Энди Кинг отметился забитым мячом в повторном матче 1/16 финала Кубка Англии против «Дерби Каунти». Это произошло на 47-й минуте встречи. Отметим, что для Кинга этот гол стал первым в рамках Кубка Англии в составе «лис» с 2011 года. Последний раз ему это удавалось в матче против «Манчестер Сити».

    Напомним, Кинг выступает за «Лестер» с 2006 года. Вместе с командой он пробился из низших дивизионов до Премьер-лиги, а по итогам прошлого сезона стал чемпионом Англии. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету в АПЛ – 16 матчей и один забитый мяч.

    Источник: Twitter

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    09.02.2017 00:11
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      ЮЗИК 9 февраля 2017, 06:39

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