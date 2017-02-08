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    Слуцкий: «Смотрю много футбола, учу английский язык – приятно заниматься интересными вещами без стресса»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается после своего ухода из московского клуба. Напомним, российский специалист возглавлял армейцев с 2009 года, а минувшим декабрем подал в отставку. Его преемником стал Виктор Гончаренко.

    «Весь этот промежуток времени я усердно работал. Но эта работа была несколько иного характера, чем то, чем я занимался много-много последних лет. Смотрю огромное количество футбола, пытаюсь совершенствовать английский язык. У меня интересный, творческий, объемный, насыщенный период. Наверное, на сегодняшний день это оптимально для меня. Когда много лет работаешь на самом высоком уровне – я имею в виду не только ЦСКА, но и вообще российскую Премьер-Лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года, – накапливается усталость. Приятно без стресса заниматься важными, интересными, тяжелыми вещами», – сказал Слуцкий.

    Напомним, ранее сообщалось, что Слуцкий может получить одну из должностей в структуре «Челси».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.02.2017 20:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 8 февраля 2017, 20:59

      Ещё хорошо шахматы и шашки - не надо никуда бегать...

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 февраля 2017, 20:21

      Даст Бог научишься чему)

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