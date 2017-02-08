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    «Бавария» хочет приобрести Феррейра-Карраско на замену Косте

    Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско попал в сферу интересов «Баварии».

    Мюнхенцы рассматривают 23-летнего хавбека в качестве возможной замены Дугласу Косте, который заявил, что раздумывает об уходе из команды.

    Ранее агент игрока сборной Бельгии сообщил, что его клиент имеет несколько предложений от других клубов.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Янник Феррейра-Карраско провел 20 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

    Источник: A Bola

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    08.02.2017 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 февраля 2017, 15:07

      А вот не отдали бы Крооса в своё время, и голова не болела бы))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > zatonn 8 февраля 2017, 16:45

      Кроос если я не ошибаюсь, опорник, центральный полузащитник и расспасовщик . . . а Дуглас Коста и Янник - до мозга костей, бровочники атакующие . . . ты не путай

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