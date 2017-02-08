«Бавария» хочет приобрести Феррейра-Карраско на замену Косте

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско попал в сферу интересов «Баварии».

Мюнхенцы рассматривают 23-летнего хавбека в качестве возможной замены Дугласу Косте, который заявил, что раздумывает об уходе из команды.

Ранее агент игрока сборной Бельгии сообщил, что его клиент имеет несколько предложений от других клубов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Янник Феррейра-Карраско провел 20 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.