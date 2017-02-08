Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане»

Председатель совета директоров «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Алексея Миранчука. Ранее агент футболиста заявил, что его клиент однозначно покинет железнодорожников.

«По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане», – сказал Мещеряков.

Напомним, что Алексей Миранчук близок к переходу из «Локомотива» в «Рубин». В нынешнем сезоне РФПЛ он провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.