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    Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане»

    Председатель совета директоров «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Алексея Миранчука. Ранее агент футболиста заявил, что его клиент однозначно покинет железнодорожников.

    «По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане», – сказал Мещеряков.

    Напомним, что Алексей Миранчук близок к переходу из «Локомотива» в «Рубин». В нынешнем сезоне РФПЛ он провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 14:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 18:26

      А Вы ангелы?За эту бездарь,как собаки за кость скоро подерётесь.и думаете о кармане ,больше ни о чём!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 18:08

      Никто ни за что не отвечает и поделать ничего не может.Юридический бардак.

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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 8 февраля 2017, 16:34

      агенты это как сутенеры, кто ж тогда футболисты???

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 15:59

      Так тож агенты!

      1
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 8 февраля 2017, 15:38

      Самое забавное что клуб позволяет этому агенту вести дела почти всей своей молодежки(

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > fon_der_tan 8 февраля 2017, 16:11

      а как клуб может запретить это? агенты ни кем и ни чем не регулируются! это личное пожелание каждого игрока!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > fon_der_tan 8 февраля 2017, 16:13

      если клуб насильно попытается запретить это, то нарушит какие нибудь правила, и игрок сможет пожаловаться в профсоз футболистов(или как там у них это назывется, где защищают права игроков) и клуб получит не хилый штраф...

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2017, 14:55

      Можно подумать ты думаешь не о своем кармане!!!

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Сильвербой 8 февраля 2017, 15:06

      думает, но не только о нём

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