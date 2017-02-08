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  • Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане»

Мещеряков: «Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном кармане»

8 февраля 2017, 14:42
9

Председатель совета директоров «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Алексея Миранчука. Ранее агент футболиста заявил, что его клиент однозначно покинет железнодорожников.

«По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане», – сказал Мещеряков.

Напомним, что Алексей Миранчук близок к переходу из «Локомотива» в «Рубин». В нынешнем сезоне РФПЛ он провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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Сильвербой
1486554933
Можно подумать ты думаешь не о своем кармане!!!
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fon_der_tan
1486557482
Самое забавное что клуб позволяет этому агенту вести дела почти всей своей молодежки(
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sir_Alex
1486558762
Так тож агенты!
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footballforeverNN
1486560868
агенты это как сутенеры, кто ж тогда футболисты???
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Gullit 76
1486566499
Никто ни за что не отвечает и поделать ничего не может.Юридический бардак.
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АЛЕКС 58
1486567616
А Вы ангелы?За эту бездарь,как собаки за кость скоро подерётесь.и думаете о кармане ,больше ни о чём!
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