Кубок Англии. «Лестер» в дополнительное время обыграл «Дерби Каунти» и вышел в 1/8 финала турнира

«Лестер Сити» в ответном матче 1/16 финала Кубка Англии дома сломил сопротивление «Дерби Каунти». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В каждом из дополнительных таймов хозяева забили по мячу и довели дело до победы – 3:1.

Напомним, что первая игра между командами завершилось со счетом 2:2. Таким образом, в 1/8 финала вышел «Лестер», где ему предстоит встретиться с «Миллуоллом», который ранее взял верх над «Уотфордом».

Кубок Англии. 1/16 финала, повторный матч

Лестер – Дерби Каунти – 3:1 (0:0, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Кинг, 47; 1:1 – Камара, 62; 2:1 – Ндиди, 94; 3:1 – Грей, 114.

Первый матч – 2:2.

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