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    Кубок Англии. «Лестер» в дополнительное время обыграл «Дерби Каунти» и вышел в 1/8 финала турнира

    «Лестер Сити» в ответном матче 1/16 финала Кубка Англии дома сломил сопротивление «Дерби Каунти». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В каждом из дополнительных таймов хозяева забили по мячу и довели дело до победы – 3:1.

    Напомним, что первая игра между командами завершилось со счетом 2:2. Таким образом, в 1/8 финала вышел «Лестер», где ему предстоит встретиться с «Миллуоллом», который ранее взял верх над «Уотфордом».

    Кубок Англии. 1/16 финала, повторный матч

    Лестер – Дерби Каунти – 3:1 (0:0, 1:1, 1:0, 1:0)

    Голы: 1:0 – Кинг, 47; 1:1 – Камара, 62; 2:1 – Ндиди, 94; 3:1 – Грей, 114.

    Первый матч – 2:2.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 01:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 февраля 2017, 08:41

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +19

      ankavun 9 февраля 2017, 08:09

      ну хоть где-то выигрывают) Радует)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 февраля 2017, 07:21

      Молодцы Лисы)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 февраля 2017, 07:19

      С победой!!

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