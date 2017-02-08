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    Спаллетти: «Мы должны верить в успех до самого конца»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти пообщался с журналистами после матча 23-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (4:0). Специалист отметил, что его команда будет бороться за чемпионский титул до последнего тура.

    «В этом году чемпионат для нас складывается хорошо. На золотые медали претендуем мы, «Ювентус» и «Наполи». Мы должны верить в успех до самого конца, потому что есть еще много туров, которые могут принести сюрпризы. Посмотрите, что произошло в Супербоуле. Но если соперники будут допускать ошибки, то мы должны ими воспользоваться», – сказал он.

    Напомним, что в турнирной таблице Серии А «Рома» отстает от «Ювентуса» на четыре очка, сыграв на одну игру больше.

    Источник: Skysports

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    08.02.2017 06:31
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 09:50

      Должна же быть хоть какая-то конкуренция "Юве"!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar > sir_Alex 8 февраля 2017, 13:06

      Хотелось бы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 февраля 2017, 09:33

      Это по-мужски!!!

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