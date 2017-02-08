Спаллетти: «Мы должны верить в успех до самого конца»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти пообщался с журналистами после матча 23-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (4:0). Специалист отметил, что его команда будет бороться за чемпионский титул до последнего тура.

«В этом году чемпионат для нас складывается хорошо. На золотые медали претендуем мы, «Ювентус» и «Наполи». Мы должны верить в успех до самого конца, потому что есть еще много туров, которые могут принести сюрпризы. Посмотрите, что произошло в Супербоуле. Но если соперники будут допускать ошибки, то мы должны ими воспользоваться», – сказал он.

Напомним, что в турнирной таблице Серии А «Рома» отстает от «Ювентуса» на четыре очка, сыграв на одну игру больше.