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    Мак: «В Греции я видел кое-что посуровее, чем «Зенит» – «Спартак»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, что спокойно относится к дерби со «Спартаком».

    «Зенит» – Спартак»? В Греции я видел вещи посуровее. Матчи ПАОКа со столичными клубами – это бурлящий котел. Заслуженно ли «Спартак» возглавляет таблицу? Пожалуй, что да. Они показывают лучший футбол в лиге. И, что тоже важно, «Спартаку» благоволит удача. Но чемпионат скоро продолжится, и еще ничего не решено», – заявил Мак.

    Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел с запасом в пять очков перед идущим вторым «Зенитом».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.02.2017 01:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 8 февраля 2017, 11:56

      Мак: «В Греции я видел кое-что посуровее, чем «Зенит» – «Спартак»-это борущиеся голые мужики ,обмазанные оливковым маслом. Брррр.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед > Ортапед 8 февраля 2017, 20:02


      Мак: «В Греции я видел кое-что посуровее, чем «Зенит» – «Спартак».Это борющиеся голые мужики ,обмазанные оливковым маслом. Брррр.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Спартакушка 8 февраля 2017, 10:51

      Молодец!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 февраля 2017, 08:11

      Хоть один адекват в стане бомжей,коротко но по факту.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Диктор 8 февраля 2017, 10:14

      В Питере , как ты говоришь, адекватов, гораздо больше, чем в вашем свинарнике, это у вас чуть что - визг вселенский по поводу и без........

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > dyema 8 февраля 2017, 11:10

      Ну вот еще один пискля появился.Не пищи-надоели уже.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 06:40

      Sirtaki & Metaxa намного круче!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > VVM1964 8 февраля 2017, 09:49

      Не спорю))

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