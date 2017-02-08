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  • Мак: «В Греции я видел кое-что посуровее, чем «Зенит» – «Спартак»

Мак: «В Греции я видел кое-что посуровее, чем «Зенит» – «Спартак»

8 февраля 2017, 01:24
9

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, что спокойно относится к дерби со «Спартаком».

«Зенит» – Спартак»? В Греции я видел вещи посуровее. Матчи ПАОКа со столичными клубами – это бурлящий котел. Заслуженно ли «Спартак» возглавляет таблицу? Пожалуй, что да. Они показывают лучший футбол в лиге. И, что тоже важно, «Спартаку» благоволит удача. Но чемпионат скоро продолжится, и еще ничего не решено», – заявил Мак.

Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел с запасом в пять очков перед идущим вторым «Зенитом».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мак Роберт
Комментарии (9)
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sir_Alex
1486525254
Sirtaki & Metaxa намного круче!
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Диктор
1486530706
Хоть один адекват в стане бомжей,коротко но по факту.
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Спартакушка
1486540277
Молодец!
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Ортапед
1486544169
Мак: «В Греции я видел кое-что посуровее, чем «Зенит» – «Спартак»-это борущиеся голые мужики ,обмазанные оливковым маслом. Брррр.
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