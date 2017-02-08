Мак: «В Греции я видел кое-что посуровее, чем «Зенит» – «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал, что спокойно относится к дерби со «Спартаком».

«Зенит» – Спартак»? В Греции я видел вещи посуровее. Матчи ПАОКа со столичными клубами – это бурлящий котел. Заслуженно ли «Спартак» возглавляет таблицу? Пожалуй, что да. Они показывают лучший футбол в лиге. И, что тоже важно, «Спартаку» благоволит удача. Но чемпионат скоро продолжится, и еще ничего не решено», – заявил Мак.

Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел с запасом в пять очков перед идущим вторым «Зенитом».