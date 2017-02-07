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    Полузащитник «Байера» Чалханоглу опроверг слухи о своем желании перейти в «Челси»

    Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу, отбывающий четырехмесячную дисквалификацию, выступил с опровержением своих слов о желании стать игроком «Челси». Ранее сообщалось, что игрок хочет переехать в Англию уже летом.

    «Я ничего не говорил о «Челси». Я не разговаривал с турецкими журналистами о решении суда и своем будущем», – написал игрок на своей странице в Twitter.

    В нынешнем сезоне Чалханоглу провел за «Байер» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Футболист больше не сможет выходить на поле до конца нынешнего сезона. Стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

    «Во всем виноват мой отец». За что Чалханоглу влепили бан на четыре месяца

    Источник: Twitter

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    07.02.2017 15:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 16:16

      Без жениха женили.В конце концов начнут в суд за клевету подавать и правильно.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 февраля 2017, 15:32

      Пресса всегда работает на опережение. Да и не будут его продавать. Там есть более ликвидные игроки за которыми долго следят - Брандт, Чичарито и не только.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 февраля 2017, 15:21

      С потерей игровой практики ему хотя бы в основу "аспириновых" вернуться.

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