Полузащитник «Байера» Чалханоглу опроверг слухи о своем желании перейти в «Челси»

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу, отбывающий четырехмесячную дисквалификацию, выступил с опровержением своих слов о желании стать игроком «Челси». Ранее сообщалось, что игрок хочет переехать в Англию уже летом.

«Я ничего не говорил о «Челси». Я не разговаривал с турецкими журналистами о решении суда и своем будущем», – написал игрок на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провел за «Байер» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Футболист больше не сможет выходить на поле до конца нынешнего сезона. Стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

twit text — Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) 6 февраля 2017 г.

«Во всем виноват мой отец». За что Чалханоглу влепили бан на четыре месяца