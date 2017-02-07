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    Куртуа побывал на Супербоуле после матча с «Арсеналом»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа, поучаствовав в победной игре с «Арсеналом» (3:1), получил время для отдыха. Футболист отправился смотреть финальную игру по американскому футболу.

    Это не первый случай, когда бельгийский вратарь проводит выходные, посещая игры других видов спорта. В декабре Куртуа присутствовал на двух играх НБА, где сфотографировался со звездой «Филадельфии» Джоэлем Эмбиидом. Голкипер является большим любителем баскетбола.

    За «Челси» в нынешнем сезоне Куртуа сыграл в 24 играх в Премьер-лиге. В 13 из них голкипер оставил ворота в неприкосновенности. Стоимость вратаря составляет 35 миллионов евро.

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    Источник: Instagram

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    07.02.2017 14:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +571

      levon_man 7 февраля 2017, 16:46

      Молодчина. Ему все интересно

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 15:45

      Не лень ему через океан летать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > sir_Alex 7 февраля 2017, 18:33

      если на самоле Абрамовича то даже в кайф наверно)))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Benifacto 7 февраля 2017, 21:23

      Не знаю, я бы не полетел.

      1
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