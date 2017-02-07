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Куртуа побывал на Супербоуле после матча с «Арсеналом»

7 февраля 2017, 14:31
4

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа, поучаствовав в победной игре с «Арсеналом» (3:1), получил время для отдыха. Футболист отправился смотреть финальную игру по американскому футболу.

Это не первый случай, когда бельгийский вратарь проводит выходные, посещая игры других видов спорта. В декабре Куртуа присутствовал на двух играх НБА, где сфотографировался со звездой «Филадельфии» Джоэлем Эмбиидом. Голкипер является большим любителем баскетбола.

За «Челси» в нынешнем сезоне Куртуа сыграл в 24 играх в Премьер-лиге. В 13 из них голкипер оставил ворота в неприкосновенности. Стоимость вратаря составляет 35 миллионов евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Англия. Премьер-лига Челси Куртуа Тибо
Комментарии (4)
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sir_Alex
1486471506
Не лень ему через океан летать!
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levon_man
1486475218
Молодчина. Ему все интересно
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