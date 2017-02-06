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    Бакка извинился перед Монтеллой и готов оплатить ужин для всей команды

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка заявил, что решил все проблемы с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Напомним, форвард был недоволен своей заменой в матче Серии А против «Сампдории» (0:1) и высказал это специалисту.

    «Я не имею никаких проблем с тренером. Так случилось, что он заменил меня, а я был зол, потому что мы проигрывали. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Это было его решение, я был весь на эмоциях, но никаких проблем не возникло – этим утром я поговорил с тренером. Я должен уважать его выбор и продолжать работать.

    Я поговорил с ним и признал, что был неправ, потому что поддался эмоциям. Я сказал тренеру, что совершил ошибку, а потом поговорил с партнерами – я оплачу ужин для всей команды. Я решил сделать это, потому что мы одна команда», – заявил футболист.

    На счету Бакки в текущем сезоне Серии А 12 матчей и шесть голов.

    Источник: ФК «Милан»

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    06.02.2017 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 февраля 2017, 00:03

      Как благородно

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