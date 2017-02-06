Бакка извинился перед Монтеллой и готов оплатить ужин для всей команды

Нападающий «Милана» Карлос Бакка заявил, что решил все проблемы с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Напомним, форвард был недоволен своей заменой в матче Серии А против «Сампдории» (0:1) и высказал это специалисту.

«Я не имею никаких проблем с тренером. Так случилось, что он заменил меня, а я был зол, потому что мы проигрывали. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Это было его решение, я был весь на эмоциях, но никаких проблем не возникло – этим утром я поговорил с тренером. Я должен уважать его выбор и продолжать работать.

Я поговорил с ним и признал, что был неправ, потому что поддался эмоциям. Я сказал тренеру, что совершил ошибку, а потом поговорил с партнерами – я оплачу ужин для всей команды. Я решил сделать это, потому что мы одна команда», – заявил футболист.

На счету Бакки в текущем сезоне Серии А 12 матчей и шесть голов.