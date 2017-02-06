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    Бубнов: «Дзюба – капитан «Зенита»? Капитаном должен быть более авторитетный игрок»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По мнению Бубнова, он оказался удивлен подобному решению тренерского штаба питерского клуба.

    «Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан – проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артем сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии», – сказал Бубнов.

    Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. На его счету 44 матча и 23 забитых гола в составе сине-бело-голубых.

    Источник: Спорт FM

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    06.02.2017 19:37
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 февраля 2017, 11:53

      Его даже по этическим соображениям нельзя ставить капитаном - после проишествия в Спартаке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 7 февраля 2017, 05:42

      Дани -наиболее достоин...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 7 февраля 2017, 04:56

      В команде решили пусть Артем первым выходит на поле. Так спокойней будет всем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 7 февраля 2017, 01:50

      Может Дзюба прочувствует доверие команды, и как попрёт-как попрёт...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > kagorich 7 февраля 2017, 11:50

      а кто ему будет подносить чтоб поперла -ведь Халк Роланда и другие сами работают

      0
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      Рейтинг: +97

      Babon01 7 февраля 2017, 00:30

      Дерево в капитаны, хи хи. Там в Зените с ума сошли чтоли. Капитаном должен быть заслуженные игрок, а не перебещик. Скоро в китай позовут он и зенит продаст....

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 февраля 2017, 23:57

      Бубнов прав, Дзюба просто юморной, дурачится в раздевалке шутками, это не капитан. Да и не заслужил он этого пока, мало в команде был еще.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 6 февраля 2017, 22:26

      дурдом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 6 февраля 2017, 21:47

      Я вообще не вижу и не понимаю смысла в "капитанстве", так... номинальная фигура на поле...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 февраля 2017, 21:44

      а кто этого мясного эксперта спрашивал вон карере помогай

      -1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 6 февраля 2017, 21:40

      Похоже, дзюба набил морду Луческу или шуганул при бухаче в сауне, что у того не было выбора. Либо в карту выиграл капитанство.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep > lekseij2007 6 февраля 2017, 21:49

      Что за бред... какой то детский идиотизм...

      0
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