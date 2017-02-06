Бубнов: «Дзюба – капитан «Зенита»? Капитаном должен быть более авторитетный игрок»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По мнению Бубнова, он оказался удивлен подобному решению тренерского штаба питерского клуба.

«Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан – проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артем сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии», – сказал Бубнов.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. На его счету 44 матча и 23 забитых гола в составе сине-бело-голубых.