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  • Бубнов: «Дзюба – капитан «Зенита»? Капитаном должен быть более авторитетный игрок»

Бубнов: «Дзюба – капитан «Зенита»? Капитаном должен быть более авторитетный игрок»

6 февраля 2017, 19:37
24

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита». По мнению Бубнова, он оказался удивлен подобному решению тренерского штаба питерского клуба.

«Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан – проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артем сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии», – сказал Бубнов.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. На его счету 44 матча и 23 забитых гола в составе сине-бело-голубых.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (24)
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h3LL1k
1486399798
ну отчасти он прав)))
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Voltiz
1486400389
Луческу виднее ,кого назначать капитаном
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Tostao
1486400470
Данни выйдет и будет капитанить.
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Pourport
1486403135
Согласен,например Иванович.
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Rimer
1486403908
Для капитанства нужны другие критерии сказал Бубнов и скромно предложил свою кандидатуру
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Par Mezan
1486404084
Дзюба -не капитан, однозначно.
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Юрэс
1486404981
Как может такое ДЕРЕВО быть капитаном ??? Что только байдарки какой-то !
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lekseij2007
1486406415
Похоже, дзюба набил морду Луческу или шуганул при бухаче в сауне, что у того не было выбора. Либо в карту выиграл капитанство.
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giluxa1963
1486406677
а кто этого мясного эксперта спрашивал вон карере помогай
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Babon01
1486416636
Дерево в капитаны, хи хи. Там в Зените с ума сошли чтоли. Капитаном должен быть заслуженные игрок, а не перебещик. Скоро в китай позовут он и зенит продаст....
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