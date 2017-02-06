Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» летом намерен приобрести Лаказетта

    «Ювентус» намерен усилить атакующую линию нападающим «Лиона» Александром Лаказеттом. Туринцы попытаются приобрести 25-летнего игрока в летнее трансферное окно.

    Действующее соглашение француза с «ткачами» рассчитано до июня 2019 года. Ранее футболист заявил, что не намерен продлевать соглашение и хочет сменить команду по завершении сезона.

    Сообщается также, что «Лион» хочет удержать форварда, предложив ему новый договор, включающий пункт об отступных в размере 70 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Лаказетт записал в свой актив 21 гол и две результативные передачи в 24-х встречах.

    От «Арсенала» до «Атлетико». Кому отказывал Александр Лаказетт

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2017 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 8 февраля 2017, 14:52

      Во Франции то стреляет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 6 февраля 2017, 19:31

      Куда им такой перед... И так все в поряде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 6 февраля 2017, 19:00

      Хорошее усиление будет если перейдет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 6 февраля 2017, 17:56

      Я не против )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 февраля 2017, 16:47

      Грядет новый Давид Тразегет, у них и манеры и стил с Александром похожи.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11