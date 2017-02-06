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    Каборе попал в состав символической сборной Кубка африканских наций-2017

    Полузащитник сборной Буркина-Фасо и «Краснодара» Шарль Каборе был включен в символическую сборную Кубка африканских наций-2017, информирует пресс-служба турнира.

    Соревнования завершились в воскресенье, 5 февраля. В финале Камерун победил Египет (2:1), завоевав трофей. Буркина-Фасо стала обладателем бронзовых медалей, одолев Гану в поединке за третье место.

    28-летний Каборе провел все шесть матчей Кубка Африки в составе своей национальной команды, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2017 14:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2017, 17:51

      Теперь месяц отходить будет.

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      Рейтинг: +10

      s4ntiago 6 февраля 2017, 15:32

      крачавчик !!!

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