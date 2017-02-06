Каборе попал в состав символической сборной Кубка африканских наций-2017

Полузащитник сборной Буркина-Фасо и «Краснодара» Шарль Каборе был включен в символическую сборную Кубка африканских наций-2017, информирует пресс-служба турнира.

Соревнования завершились в воскресенье, 5 февраля. В финале Камерун победил Египет (2:1), завоевав трофей. Буркина-Фасо стала обладателем бронзовых медалей, одолев Гану в поединке за третье место.

28-летний Каборе провел все шесть матчей Кубка Африки в составе своей национальной команды, отметившись одной результативной передачей.