Каборе попал в состав символической сборной Кубка африканских наций-2017

Теперь месяц отходить будет.
Полузащитник сборной Буркина-Фасо и «Краснодара» Шарль Каборе был включен в символическую сборную Кубка африканских наций-2017, информирует пресс-служба турнира.
Соревнования завершились в воскресенье, 5 февраля. В финале Камерун победил Египет (2:1), завоевав трофей. Буркина-Фасо стала обладателем бронзовых медалей, одолев Гану в поединке за третье место.
28-летний Каборе провел все шесть матчей Кубка Африки в составе своей национальной команды, отметившись одной результативной передачей.
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— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 3 февраля 2017 г.